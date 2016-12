«Vielleicht bin ichs wert . . .»

Nein, das hätte man doch nicht erwartet von Mani Matter. Ein ins Lesebuch aufgenommener berndeutscher Limerick mit reichlich zweideutigem Inhalt berichtet von einem «Mändi in Toffe, das bhaltet si Schigg geng chli offe. / Är seit: Me weiss nie / ob nid dert oder hie – / Dä Optimismus in Toffe.» Oder man wird im Text «Wenn man einen neuen Gedanken . . .» hautnah Zeuge davon, wie Matter die Haltung der «schöpferischen Passivität» für sich als ein Lebensprinzip entdeckt. Der Mensch habe von Natur aus ein produktives Zentrum, das man nicht durch Aktivität freilegen könne – eher sei es «ein sich Zurückziehen, ein Vergessen». Der produktivste Mensch, folgert Mani Matter, sei derjenige, «der sich am wenigsten bemüht, es zu sein».

Eine Schar von zwölf Beratern

Ein ungemein produktiver Zeitgenosse war Mani Matter zweifellos, wie auch sein Nachlass zeigt. Gleich zwölf namhafte Berater haben das vorhandene Textmaterial begutachtet und Antworten auf die Frage geben müssen, was davon publikationswürdig ist und was nicht: Raphael Urweider und Jürg Halter etwa prüften die Gedichte, Lukas Bärfuss und Guy Krneta nahmen sich der Prosa und Dramatik an, Pedro Lenz’ Meinung war auch gefragt.

Am Ende sichtete Franz Hohler als eine Art Revisionsstelle alle ausgeschiedenen Texte und speiste einige nochmals in die Diskussion ein. Die abschliessende Entscheidung oblag der Familie, der Witwe Joy und Tochter Meret Matter. «Die Texte bilden das geistige Fundament, auf dem seine Chansons aufbauen», sagt Joy Matter. «Es ist ein Lesebuch, das als Ergänzung gedacht ist zum ‹Rumpelbuch›, den ‹Sudelheften› und dem Cambridge-Notizheft.» Die Ausgangslage bei diesem dritten Matter-Lesbuch war indes neu: Im Gegensatz zu den beiden früheren Publikationen aus Matters Nachlass erscheint dieses Lesebuch unter dem Titel «Was kann einer allein gegen Zen Buddhisten» ohne «formulierte Absicht des Autors», wie Guy Krneta im Vorwort festhält.

Wer nachts die Vorhänge schliesst

Seit der Schenkung durch die Erbengemeinschaft Matter 2006 lagern im Untergeschoss des Schweizer Literaturarchivs in Bern 31 Schachteln, die den Nachlass von Mani Matter enthalten. Während zehn Jahren waren vier Schachteln gesperrt, weil Joy Matter zuerst alle unveröffentlichten Texte transkribieren wollte. Ab Januar wird der ganze Nachlass vollumfänglich einsehbar sein. Neben persönlichen Dokumenten finden sich auch Gegenstände aus Matters Pfadfinderzeit – etwa eine Umhängetasche und ein Gurt. In Kleidern ohne «beengenden Gurt und Kragen» möchte einer in einer Notiz ins Freie gehen, «abends und auch morgens» – hinaus zu den «konkreten Dingen in konkretem Licht, von konkretem Wind angeweht mit konkreten Gerüchen».

Den Dingen unter Verzicht auf den Gebrauch abstrakt-ideologischer Krücken auf den Grund gehen und dabei nicht allein hemmende Kleiderkonventionen ablegen, ehe die gewonnenen Erkenntnisse in Geschichten und Lieder gekleidet wurden: Darum ging es dem genialen «Värslischmied» Mani Matter. Konsequent bis ans Ende Durchdachtes – und so oft absurde, verquere Seiten des scheinbar Normalen aufdeckend – hat er anschaulich zu formulieren verstanden, dies in einer Sprache, die auch Kinder unmittelbar anspricht. «Lasst mich ins Freie gehen», wiederholt er seinen Appell, «und dann heimkehren, dies zu beschreiben, was ich sah, was sich mir zeigte. Vielleicht bin ichs wert, dass ich sehe und zeige euch was.» Und ja, auch dieses Lesebuch ist es wert, dass man sich damit beschäftigt. Man erlebt einen Menschen, der nichts so sehr fürchtete wie die Vorstellung, seinen (bürgerlichen) Platz im Leben ein für allemal gefunden zu haben; man begegnet einem an Brecht und den Expressionisten geschulten Lyriker, der den letzten Blick vor dem Schlafengehen zum Fenster hinaus in die «strassenlaternenbeleuchtete Nacht» preist und dekretiert: «Leute, die nachts ihre Vorhänge schliessen, / sollte man kraft Gesetzes erschiessen.»

Oder er skizziert auf Berndeutsch einen gewöhnlichen Vormittag in der Stadt, die Menschen nur aus «Mäntel und Hüet» bestehend. «Wenn e milchige Himmel / ds Läbe anäschtesiert», ja, dann träumt dieses lyrische Ich manchmal davon, «es chömi us allne Löcher füre / läbesdurschtigi Manne u Froue / u machi e / bluetigi Revolution». Schade nur, dass Matter das Lied nicht mehr geschrieben hat, das auf einem Zettel mit Ideen angedacht war: ein Chanson über «ein Tier oder Medikament oder Brotaufstrich» mit der Wirkung, dass alle lachen müssen.

