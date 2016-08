Meister der Verwirrspiele

Etiketten liebte er überhaupt nicht, Literaturwissenschaftler tun das umso mehr. Deshalb läuft Michel Butor unter der Kollektivbezeichnung «Nouveau Roman», obwohl dessen Blütezeit nur ein knappes Jahrzehnt währte, von den späten 50ern bis in die frühen 60er, und die derart etikettierten Autoren – neben Butor noch Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute und Claude Simon – doch sehr verschieden dachten und schrieben.

Das Gemeinsame immerhin: Die jungen Autoren lehnten die traditionelle Romanästhetik radikal ab. Handlung, Chronologie, Figuren, Psychologie: Weg damit! Romane sollen keine Wirklichkeit abbilden, sondern schaffen. Eine Wirklichkeit der Sprache, nicht der Illusion.

Butors vier Romane, die zwischen 1954 («Passage de Milan») und 1960 («Degrés») entstanden sind, sind allesamt Sprachexperimente, auf die sich der Leser einlassen muss. Es sind in gewisser Weise Verwirrspiele, weil hier kein Stein auf dem anderen bleibt, keine Aussage unkorrigiert. In «Degrés» versucht ein Lehrer, seine Schulklasse sprachlich zu erfassen, sein Neffe übernimmt, dann ein anderer Lehrer, jeder mit gänzlich anderen Ergebnissen, bis zum Schluss dem Leser symbolisch der Stift in die Hand gedrückt wird: Nun mach selbst.

Zum Traum, zum Mythos

Butor-Romane brauchen aktive Leser und integrieren sie in den Text; «La Modification» etwa ist durchgängig in der Du-Form geschrieben (ein Kniff, den mindere Autoren gern kopiert haben). Dieser Roman spielt in einem Zugabteil, «Passage de Milan» in einem sechsstöckigen Mietshaus: Butor liebt solche geschlossenen Räume, die er in die Weite und in die Vergangenheit öffnet, in die Dimensionen Traum, Geschichte und Mythos. Die klaustrophobische Enge mancher Bücher seines Kollegen Alain Robbe-Grillet («La jalousie») ist Butors Romanen fremd.

1960 schloss er mit dieser Schaffensphase, die viele Literaturwissenschaftler bis heute ernährt, ab und wandte sich, unvermindert und ungeheuer produktiv, anderen Spracherkundungsformen zu: Reisebüchern, Essays, Traumaufzeichnungen. Er wurde zum kundigen Interpreten anderer Kunstsparten wie der Malerei, schrieb mit Henri Pousseur eine Oper («Votre Faust») und vermittelte viele Jahre französische Literatur, die Klassiker wie die Modernen, an der Universität, von 1975 bis 1991 in Genf. Am Mittwoch ist Michel Butor im Alter von 89 Jahren in Contamines (Département Haute-Savoie) gestorben.