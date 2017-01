Ein Leben für einen Bären

London, Paddington Station, Bahnsteig 1. Da sitzt er in Bronze gegossen auf seinem Koffer, der Bär mit dem seltsamen Hut und dem Schild um den Hals: «Please look after this bear, thank you!» Bitte pass auf diesen Bären auf, danke. Doch statt auf die freundliche Familie Brown aus der Geschichte trifft man hier nur auf Touristen, die sich gegenseitig mit dem Bären fotografieren. In der kleinen Ladenpassage des Bahnhofs offeriert der offizielle Paddington-Souvenirladen Regenschirme, Gummistiefel, Zahnbürsten mit dem Bären, dazu das Paddington-Teeservice, original Paddington-Dufflecoats in Kinder- und Erwachsenengrössen – und, klar, auch die Bücher. Spätestens seit dem Spielfilmerfolg vor zwei Jahren gehört für viele Familien ein Ausflug zum Bahnhof Paddington fest zum Londoner Sightseeing-Programm, erzählt eine Shop-Besitzerin.

Einen Bärenhüpfer entfernt, gerade so weit, dass der Wind die Bahnsteigansagen verweht, liegt Little Venice, ein gepflegtes Wohnviertel mit den für London so typischen weiss gekalkten Stadthausreihen. In einer Doppelhaushälfte gleich am malerischen Regent’s Canal wohnt: Paddingtons Vater. Michael Bond bittet herein, ein zierlicher alter Herr mit freundlichem Gesicht. Es ist leicht zu sehen, woher sein Bär die liebenswerte Verschrobenheit hat – auch wenn Bond jede Ähnlichkeit bestreitet. Heute Freitag feiert er seinen 90. Geburtstag.

Viel Post für den Bären

Der Schriftsteller führt in sein Arbeitszimmer und entschuldigt sich für das Durcheinander. Dabei sieht es aus, wie es eben aussieht, wenn gearbeitet wird: Es stapeln sich Bücher und Papiere. «Wir erledigen gerade Post», sagt Bond. Und Post gibt es immer reichlich zu beantworten. Manchmal ist sie adressiert an Michael Bond und seine Frau, manchmal an den Bären. Auf einigen steht nur: «Paddington, London». Dem königlichen Postservice reicht das für die Zustellung. «Wahrscheinlich kommen die schneller an als mit Postleitzahl», sagt Bond.

Als literarische Figur gehört Paddington längst zum Londoner Stadtinventar, so wie James Bond, Sherlock Holmes und Peter Pan. Als in den 1980er-Jahren der Eurotunnel unter dem Nordsee-Kanal gebohrt wurde, war ein Paddington-Teddybär das Erste, mit dem englische Bauarbeiter ihre französischen Kollegen am Durchbruch begrüssten. Der Bär als Botschafter, das freundliche Gesicht Grossbritanniens. «Nicht in meinen wildesten Träumen hätte ich damit gerechnet, dass Paddington einmal mein ganzes Leben kapern würde», lacht Michael Bond, als er sich in seinen viel zu grossen Bürostuhl sinken lässt. Ihm ist es recht. Er hat zwar auch andere erfolgreiche Kinderbücher geschrieben, «Olga da Polga» zum Beispiel, über die Abenteuer eines Meerschweinchens. Aber auch die werden beworben mit dem Hinweis «vom Autor von Paddington».

Wichtig, aber auch nett und solide

Das Leben als Schriftsteller war nicht vorgezeichnet. Nach dem Krieg arbeitet Michael Bond als Techniker für die BBC, später als Kameramann. Nebenbei schreibt er Kurzgeschichten. Die Geschichte, wie Paddington in die Welt kam, könnte selbst aus einem seiner Bücher stammen.

Sie beginnt vor fast genau 60 Jahren, am verschneiten Heiligabend 1956, mit einigen späten Weihnachtseinkäufen im Traditionskaufhaus Selfridges in der Londoner Oxford Street: «Ich landete in der Spielzeugabteilung, wo ich sonst nie hinkam – damals hatte ich noch keine Kinder. Ich war allein, alle anderen hatten ihre Einkäufe wohl schon erledigt. In einem sonst völlig leer geräumten Regal sass ein einsamer kleiner Teddybär. Er sah traurig aus und er tat mir leid, also kaufte ich ihn und schenkte ihn meiner Frau.»

Der Bär bekommt einen Platz auf dem Kaminsims ihrer kleinen Wohnung in der Portobello Road, nicht weit vom Bahnhof Paddington. «Für englische Ohren hat Paddington einen besonderen Klang: wichtig, aber auch nett und solide. Ich wollte den Namen immer schon verwenden.»

Als Bond wieder einmal vor seiner Schreibmaschine sitzt, fällt sein Blick auf den traurigen kleinen Teddybären. «Um meinen Geist in Gang zu bringen, fragte ich mich, was wohl passieren würde, wenn ein echter Bär am Bahnhof Paddington auftauchen würde – und begann zu tippen: ‹Mr. und Mrs. Brown begegneten Paddington auf einem Bahnsteig. So kam er übrigens auch zu seinem Namen, der für einen Bären doch recht ungewöhnlich ist. Denn der Bahnhof hiess Paddington.› Punkt. Mehr hatte ich nicht vor. Aber dann erwischte ich mich dabei, wie ich immer mehr Details hinzufügte. Die Sachen, die er anhat zum Beispiel, Dinge, die ich damals selbst getragen habe: einen alten Hut aus Armeebeständen und einen Dufflecoat.»

Für die Figuren bediente sich Bond aus seiner direkten Umgebung. Das Ehepaar Brown, das den pelzigen Einwanderer am Bahnhof aufliest, ist seinen Eltern nachempfunden: «Sie waren sehr warmherzig. Meine Mutter hätte sich sofort um ihn kümmern wollen. Und mein Vater, ein Beamter bis in die Fingerspitzen, wäre ein wenig beunruhigt gewesen.» Paddingtons liebenswerte Charakterzüge – wie seine angestaubte Höflichkeit – hat er auch von Bonds Vater: «Viele glauben, Paddington habe das von mir. Aber mein Vater war ein sehr freundlicher, sehr höflicher Mann. Er ging nie ohne Hut aus dem Haus. Ich habe sogar noch Fotos, da steht er im Meer mit einem Hut auf dem Kopf. Er wäre sehr unglücklich gewesen, keinen Hut zu haben, den er lüften könnte, falls er jemanden trifft.»

Ursprünglich sollte Paddington aus Afrika stammen. Nur gibt es in Afrika keine Bären. Dumm. Also entscheidet sich Bond für Peru. «Peru klang so exotisch und so weit weg, dass ich dachte, da fährt im Leben niemand hin. Heute macht vermutlich sogar mein Milchmann Urlaub in Peru, damals aber war die englische Südküste schon ein Abenteuer, weiter fuhr man nicht.»

Zehn Tage nachdem er sich an seine Schreibmaschine gesetzt hat, hält Michael Bond das Manuskript für sein erstes Paddington-Buch in der Hand. «Wirklich, ohne zu wollen», versichert er. Ein Kinderbuch habe er schon gar nicht im Sinn gehabt, «ich kannte damals ja gar keine Kinder. Ich wollte mich nur amüsieren.» So ist eine Geschichte entstanden, die lustvoll jene in Granit gemeisselte Regel ignoriert, wonach, wer eine gute Geschichte erzählen will, sich gefälligst vorher über sein Publikum klar werden müsse. Genau das nicht zu tun, sei wohl das Wichtigste gewesen für Paddingtons Erfolg, schmunzelt Bond. «Hätte ich es für Kinder geschrieben, hätten sie es vermutlich gehasst.»

«A Bear Called Paddington», illustriert von Peggy Fortnum, erscheint 1958 und ist heute ein Klassiker. Bond gibt sieben Jahre später seinen Job bei der BBC auf und lebt seitdem von seinem Bären. Mehr als 35 Millionen Paddington-Bücher wurden verkauft, in mehr als 40 verschiedenen Sprachen.In den 1970ern schliesst eine ganze Generation im Fernsehen Bekanntschaft mit Paddington, auch in Deutschland. Für die Trickfilme der BBC schreibt Michael Bond das Drehbuch. Es folgen Hörbücher, Hörspiele und Zeichentrickserien. Bei den Bearbeitungen achtet Bond – bei aller Höflichkeit – stets darauf, dass sein Bär die Seele nicht verliert. Das gilt auch für den britischen Spielfilm von 2014, in dem das Drehbuch eine Erzbösewichtin einführte (Nicole Kidman), die Paddington für das Naturkundemuseum ausstopfen will: «Das ging schon in Ordnung. Man kann einen abendfüllenden Spielfilm nicht genau so erzählen wie die Kurzgeschichten in den Büchern. Aber anfangs, so war der Wunsch, sollten ihn Mr. und Mrs. Brown den Behörden melden. Das aber hätten sie nie getan. Wir haben hin- und herdiskutiert, und die Filmemacher haben schliesslich eingelenkt.» Wie er das so erzählt, ahnt man, dass Michael Bond ähnlich stur sein kann wie sein Bär. Freundlich, aber stur.

Ein Bär hat sein eigenes Tempo

Und unermüdlich. Er arbeite jeden Tag, erzählt er, sieben Tage die Woche. Nur Interviews gibt er inzwischen selten. Warum sollte er auch, mit 90 Jahren? Sich oder seinen Bären irgendwann einmal in Rente zu schicken, daran denkt Michael Bond allerdings nie.

Im Frühjahr erscheint das 15. Buch seines bärigen Helden, «Paddington’s Finest Hour», und Ende 2017 kommt ein zweiter Spielfilm in die Kinos, mit Hugh Grant in der Hauptrolle. Neben Paddington natürlich. Aber, verspricht sein Erfinder zum Abschied, auch als Filmstar bleibe Paddington das, was er immer war: der freundliche Bär von nebenan. «Er hat seine eigene Geschwindigkeit, seine eigene Sprache und ist von Natur aus höflich. Ich glaube, viele beneiden ihn um seinen Lebensstil, denn während alle herumrasen, um keine Minute zu verlieren, folgt er seinem eigenen Tempo. Und das wird immer so bleiben.» Das klingt beruhigend. Übrigens: Der Originalbär von 1956 sitzt immer noch auf dem Kaminsims der Bonds. Gleich um die Ecke von der Paddington Station.

(Tages-Anzeiger)