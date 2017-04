Auf den Holzweg gebracht

«Erst wer wieder aufsteht, wird so recht ein Mensch», hat Hannes auf einen Zettel geschrieben. Hannes ist Holzbildhauer, durch und durch, das heisst, er lebt das Holz, seine Kunst und die Fertigkeit dafür sind sein Leben. «Ich bin erst tot, wenn ich nicht mehr ans Holz kann», schreibt er. In der letzten Dekade seines Lebens arbeitet er an einem grossen Werk, dem «Menschen Keun», welcher der Erzählung des Berner Arztes und Schriftstellers Peter Weibel auch den Titel gibt. Es ist eine kräftige, aufrechte Gestalt, die Widerstand symbolisiert. Widerstand gegen die einengenden Normen, den Gleichschritt und das Vergessen.

Vom Verpflanzen alter Bäume

Solche Menschen und Gestalten gibt es, meist treten sie singulär auf. Bemerkenswerte Figuren, von der Mehrheit als schrullig oder verschroben taxiert, Hannes ist ein Musterexemplar. Die Kinder aus der Nachbarschaft fürchten sich vor ihm, weil er ihnen als Wilder erscheint, als Irrer mit langen, weissen Haaren und zerschlissenem Rucksack. Die Verkäuferinnen im Dorfladen sind vor den Kopf gestossen durch seine seltsamen Sprüche, die sie als Ausfälle taxieren; nur wenige bemerken den Wortwitz, die Vitalität, die sich so Ausdruck zu verschaffen sucht.

Einmal haben Hannes und seine Tochter Judith über den altersbedingten Umzug in ein Heim gesprochen. «‹Wer will einen sperrigen Baum noch verpflanzen›, hat er später auf einen Zettel geschrieben und ihn zu den anderen an die Wand geheftet.» Als sich Judith krankheitshalber nicht um den Vater kümmern kann, greifen die Behörden zu, unter der Direktive von Sozialvorsteher Lutz und auf Empfehlung von Dorfarzt Meng. «Der Wagen von Meng und der Dienstwagen der Gemeindekrankenpflege kommen fast gleichzeitig, das Ambulanzfahrzeug trifft ein paar Minuten später ein.»

Schnörkellos und behutsam

Doch die «Aktion» misslingt und läuft aus dem Ruder, polizeiliche Unterstützung ist vonnöten, «Kampfszenen spielen sich ab, über die keiner reden möchte.» «War die Aktion verhältnismässig?», fragt sich Meng danach. Um Normen einzuhalten, werden gerne Grenzen gedehnt, unmenschliche Eingriffe angeordnet, weil man das Menschliche fürchtet. Hannes in der Klinik: Das ist ein einziges Missverständnis, dem er sich durch Flucht entzieht. Noch ist seine Arbeit nicht fertig, hat der «Mensch Keun» nicht Gestalt angenommen.

Peter Weibel hat sich von seiner Berufserfahrung als Allgemeinpraktiker und Geriater inspirieren lassen. Sein Stil und seine Art, diese eigentliche Tragödie zu erzählen, sind eindringlich und dennoch enorm behutsam, weil seine Sprache ohne Schnickschnack und Zierrat auskommt. Und dieses Schnörkellose sorgt dafür, dass die Schwermut nicht allzu belastend drückt. Übrig bleibt eher eine Art Ergriffenheit, gegen die man sich aber nicht zu wehren braucht, gibt es doch schliesslich unangenehmere Gefühlswallungen.

