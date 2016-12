«Als Dramatiker ist er für mich eine Entdeckung»

Guy Krneta, Sie haben das Vorwort zum Matter-Lesebuch geschrieben. Sind Sie demnach auch die treibende Kraft hinter dem Buch?

Herausgeberinnen der Sammlung sind Joy und Meret Matter. Sie haben abschliessend entschieden, sich aber bezüglich der verschiedenen Gattungen beraten lassen. Auch bei früheren Publikationen wie den «Sudelheften» und dem «Rumpelbuch» gab es jeweils eine Herausgeber-Gruppe, auch wenn Joy Matter schon damals die Hauptarbeit leistete. Joy Matter hat den Nachlass vorbildlich aufgearbeitet, alle unveröffentlichten Texte transkribiert und dem Schweizer Literaturarchiv als Schenkung übergeben. Nur die privaten Briefe hat sie aus verständlichen Gründen zurückbehalten.

Warum wurde nicht versucht, die ausgewählten Texte zeitlich einzuordnen und mit kurzen Kommentaren zur Entstehung zu versehen?

Eine zeitliche Einordnung der Texte ist nicht möglich. Es sind verstreute Blätter und Zettel. Das meiste davon wurde zwischen 1950 und Ende der 1960er-Jahre verfasst. Bei einzelnen Texten kann Joy Matter den Zeitraum ein wenig eingrenzen. Aber es wäre kaum befriedigender, wenn bei einigen wenigen Texten vermutete Daten stehen, während das Gros der Texte undatiert bleiben muss.

Eigenartig mutet der Hinweis an, dass man Matters Wunsch nachgekommen sei, die Gattungen «kunterbunt» zu mischen, um dann das Gegenteil zu verkünden: Die Texte seien nach Gattungen eingeteilt worden. Wieso dieser Widerspruch?

Die «kunterbunte» Mischung ist eine Formulierung aus einem Gedicht. Ob Mani Matter damit meinte, dass die Texte auch unter sich gemischt sein sollen – wie das in den «Sudelheften» der Fall war – oder ob er einfach damit sagen wollte, dass ein Buch verschiedene Gattungen enthalten sollte, wissen wir nicht. Uns erschien es sinnvoll, Textgruppen zu bilden, zumal die Texte der verschiedenen Gattungen teils erstaunlich einheitlich sind. Ich denke da vor allem an die Gedichte und an philosophische Miniaturen.

Wäre es nicht sinnvoller gewesen, diese bislang unveröffentlichten Texte, die ja ab 2017 integral einsehbar sind im Literaturarchiv, im Hinblick auf eine Werkausgabe gründlich auszuwerten?

Unser Bestreben war es, in diesem Lesebuch die zum Teil bemerkenswerten Texte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Band enthält zwei gewichtige und abgeschlossene Texte: «Der Unfall» und «Die Mitarbeit des Bürgers im Verwaltungsstaat». Frühere Fassungen des «Unfalls» sollen zusammen mit einigen noch unveröffentlichten Szenen aus dem «Rumpelbuch» irgendwann in einem Theaterband erscheinen. So wäre Mani Matter auch als Dramatiker präsent. Was die Werkausgabe angeht: So ein Projekt ist bisher nicht geplant. Ein Team, das eine Werkausgabe erarbeiten würde, müsste dann auch die Frage beantworten, ob sämtliche tausend Seiten aus dem Nachlass, die auch Fasnachtsspiele, Sketche für Pfadi-Anlässe und Texte in unterschiedlichen Fassungen enthalten, veröffentlicht werden.

(Der Bund)