Alles auf eine Karte setzen

Nächtelang wälzt sich der 22-jährige Noah schlaflos in seinem Bett. Er möchte die Welt verändern, «sie zu einem lebenswerten Ort für alle machen», weiss aber auch, dass er ein Naivling und ein unverbesserlicher Optimist ist, «gespickt mit einer Prise Grössenwahn». Welches Studium soll er wählen, um seinem Ziel näherzukommen?

Da er begriffen hat, dass die Finanzkraft in allen Bereichen eine zentrale Rolle spielt und er daher dem Weg des Geldes folgen will, belegt er Wirtschaftswissenschaft an der Hochschule St. Gallen, der HSG. Dort aber verabscheut er bald einmal «diese Geldgier, dieses Streben nach Macht und Anerkennung, dieses Gefühl, besser zu sein als alle anderen».

Unschwer lässt sich in Noah das Alter Ego des Autors erkennen. Auch der 1993 in Langenthal geborene Silvan Aeschlimann hat in der Gallusstadt Volkswirtschaftslehre studiert, und er zählt wie sein Protagonist zu jenen jungen Menschen, die gründlich die Welt und sich selbst beobachten und danach kompromisslos handeln. Die Kenntnisse der ökonomischen Zusammenhänge hat Aeschlimann in seinen zweiten Roman «Glück ist teuer» einbringen können, sodass er Noah in die Finanzwelt schicken und Investmentgeschäfte abwickeln lassen kann.

Denn nun gelangt nebst autobiografischen Anklängen die Fantasie ins Spiel. Für Noah geht unerwartet eine Tür auf, lernt er doch seinen Vater, Peter Widmer, kennen, der einst nach der Zeugung verschwunden ist und sich nie mehr gemeldet hat. Widmer, der milliardenschwere Investor, ist ein gewiefter Stratege, welcher seinen Sohn Noah als Nachfolger vorsieht. Dieser steht am Scheideweg. Seine Freundin Sophia warnt ihn: «Ich möchte einfach, dass du, wenn du dich in diese Welt begibst, immer daran denkst, wo du herkommst und wer du bist.»

Tatsächlich lässt sich Noah auf die neue Welt ein. Er erliegt den Verführungen, nimmt im eleganten Anzug an Generalversammlungen teil, logiert in teuren Hotels und fährt in einem schnittigen Wagen. An der Börse agiert er derart geschickt, dass er mit seinem Startkapital von Fr. 200'000, das ihm der Vater gegeben hat, gleich einen fast fünffachen Gewinn erzielt und in den nächsten Aktionen sein Vermögen noch vervielfacht, nachdem er alles auf eine Karte gesetzt hat, nun aber Schlaf- und Aufputschmittel benötigt.

Prägnante Charaktere

Doch verliert er Sophia. Noah kann es vorerst nicht glauben. Als er die Tragweite erfasst, stürzt er ins Bodenlose und erkennt, dass auch er der Geldgier und dem Wachstumswahn verfallen ist und die Liebe, die ihm Sophia schenkte, unterschätzt hat. Er verliert die Lust an allem, dämmert dahin und hätte wohl sein Dasein beendet, wäre da nicht Jelena gewesen, die energische Mitstudentin, die ihn ins Leben zurückpfeift. Wohin Noah nach diesem Tiefschlag steuern wird, sei nicht verraten. Aber am Ende seines Irrweges steht eine extreme Aktion.

Der zweite Roman Silvan Aeschlimanns, der schon mit seinem Erstling «Ungehört» (2013) Talent und Ernsthaftigkeit bezeugt hat, vermag noch mehr mitzureissen und die Spannung besser zu halten. Zwar weist auch er ausführliche Schilderungen von Noahs Innenleben auf, die sich knapper denken liessen, und ungern seien die Flüchtigkeitsfehler vermerkt.

Das Positive jedoch überwiegt klar: die prägnanten Charakterzeichnungen einiger Mitstudenten und Professoren, die atmosphärische Dichte des Studienorts, die mundgerechten Dialoge, die zwanglos in den Text eingebrachte Kenntnis finanzieller Transaktionen, die liebevoll ausgemalten Kinderszenen in den Rückblenden. Und die selbstkritische Haltung, die er an den Tag legt, nimmt einen für den Protagonisten ein. Sie gipfelt in Noahs Einsicht, dass er kein Haar besser ist als die von ihm vorerst geschmähte Welt der HSG.

Auch wenn es ein Allerweltssatz ist: Man darf wirklich gespannt sein, wie es mit Silvan Aeschlimann weitergeht.

Silvan Aeschlimann: Glück ist teuer. Roman. Zytglogge-Verlag, Basel 2017. 300 Seiten, 32 Fr.

Vernissage: Bader AG Langenthal, 11. April, 19.30 Uhr. (Der Bund)