Wiederauferstehung im Liegen

Der gemeine Stephan-Eicher-Schlachtenbummler, den es gelüstet, zu «Déjeuner en paix» das Feuerzeug in die Höhe zu recken, sei gewarnt: Ebendieser Stephan Eicher tut zwar bei Die Polstergruppe mit, seine grössten Hits wird er hier jedoch eher nicht darbringen (allerdings ist in diesem nach allen Richtungen offenen Projekt selbst das nicht vollkommen ausgeschlossen).

Zusammen mit dem Berner Schlagzeuger Simon Baumann und dem französischen Klangfrickler Rainier Lericolais wird Le Eicher so oder so für eine anheimelnde Abendunterhaltung besorgt sein. Die Macher nennen das Ereignis eine «Live-Ambient-Installation» oder ein «meditatives Mixtape», jedenfalls ist es etwas, was erst im Liegen seine volle Wirkung erzielen soll.

Deshalb sind die Besucher angewiesen, eine Liegematte oder ein Kissen mitzubringen, im Gegenzug wird ihnen lecker Kaffee oder Tee gereicht. Zum Konzept der neu formierten Gruppe gehört es auch, jeweils Gäste aus der lokalen Szene ins Geschehen zu verstricken. Im Falle des Berner Konzerts ist dies Marco Repetto, und das darf getrost als musikhistorisches Grossereignis gefeiert werden.

Es war Ende 1980 im Zürcher Pornokino Walche, als Stephan Eicher und Marco Repetto letztmals zusammen auf einer Bühne standen. Es war ein schlechtes Konzert, das Publikum zornig, die Band zerrüttet – es war das letzte Konzert der Gruppe Grauzone in ihrer Urformation, in welcher Repetto am Schlagzeug sass und Eicher Gitarre und Synthies bediente.

Kurz zuvor hatte man im Studio ein hübsch-frostiges Lied namens «Eisbär» aufgenommen, das auf einer Compilation erschienen war und kaum Beachtung fand. Einige Monate später wurde der «Eisbär» von EMI Deutschland neu aufgelegt und arrivierte zu einem der grössten Hits der Schweizer Pop-Geschichte. Die Wege der beiden, die in der Dampfzentrale wieder zusammenfinden, hatten sich indes schon vorher getrennt.

Dampfzentrale, Samstag, 21. Jan., 20 Uhr. (Der Bund)