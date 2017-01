Weniger Pathos dank Reduktion

Sie inszenieren in der freien Berner Szene eine der beliebtesten Operetten von Johann Strauss, den «Zigeunerbaron». Das Werk hat bei der letzten Aufführung am Stadt-theater einen Skandal ausgelöst.

Ich erinnere mich gut, der deutsche Regisseur Uwe Schwarz hatte einen Misthaufen aus Holz auf die Bühne gebaut. Als er ihn parfümieren wollte, schritt die Direktion ein. Mistgestank im Theater? Nicht erlaubt! Und das Berner Publikum reagierte auch so empört. Schwarz reiste vorzeitig ab. Lustig war dann, dass das Theater fortan mit dem Slogan in den «Zigeunerbaron» lockte: «Haben Sie den Misthaufen schon gesehen?»

In Ihrer Fassung im Käfigturm-Theater wird es keinen Mist geben?

Definitiv nicht. Obwohl ich offen für neue Interpretationen bin, aber sie müssen Sinn machen. Wenn sich durch eine Inszenierung eine neue Lesart ergibt, fasziniert mich das. In Regiearbeiten von Calixto Bieito in Basel oder Christoph Marthaler in Paris habe ich diesbezüglich Aha-Erlebnisse gehabt. Unglaublich, welche Interpretations-Spielräume und Lesarten sich auftun, wenn ein Regisseur wagt, einen Text umzudeuten.

Wie viel Original steckt in Ihrem «Zigeunerbaron»?

Im Zentrum ist die Musik. Auf der Bühne arbeiten wir halbszenisch. Anders wäre das in einer privat finanzierten Produktion nicht zu machen. Dirigent Paul Moser – der Initiant und Produzent des Projekts – hat aus der Partitur eine Fassung für sieben Musiker, einen Ad-hoc-Chor und neun professionelle Vokalsolisten destilliert, wobei ein Sänger auch als Erzähler die Handlung moderiert. Die «Zigeunerbaron»-Hits sind alle da! Dass das Pathos wegfällt durch die Reduktion, finde ich gut. Es ist unzeitgemäss. Das zeigt sich auch daran, dass der «Zigeunerbaron» trotz seiner Beliebtheit seit den 1970er-Jahren in Bern selten auf die Bühne gekommen ist, in den 1940er- und 50er-Jahren aber fast jede Saison.

Woher kommt Ihre Leidenschaft für Oper und Operette?

Als Kind erlebte ich im Stadttheater meine erste Aufführung. Es war eine Initialzündung, das Musiktheater liess mich nicht mehr los. Mit zwölf verdiente ich mit dem Verkauf von Theaterfotos und Taxi-Bestellungen vor der Vorstellung Gutscheine, die ich in Eintrittskarten umtauschen konnte. Einige Stücke wie den «Figaro» habe ich zwölf Mal hintereinander gesehen. In der Bibliothek holte ich die Klavierauszüge, um die Partien auswendig zu lernen. Es war eine Sucht.

Warum wurden Sie nicht Sänger?

Für eine berufliche Karriere hätte meine Stimme nicht gereicht. Als Musikwissenschaftler und Regieassistent am Stadttheater und anderen Häusern habe ich eher die Macher-Seite kennengelernt. Wenn ich heute sehe, unter welchem Druck Sänger arbeiten müssen, wie sie verheizt oder fallen gelassen werden, sobald ein neues Talent auftaucht, bin ich froh über meinen beruflichen Weg. Als Lehrer kann ich meine Opernbegeisterung an die Jugend weitergeben.

Im Stadttheater kennt man Sie von den Publikumsführungen. Wie kamen Sie zum Regieauftrag?

Paul Moser, der Leiter des Kammerorchesters Steffisburg und ehemaliger Konzertmeister beim Berner Symphonieorchester, hat mich angefragt. Wir haben bereits drei Projekte erfolgreich auf die Bühne gestellt. Der «Zigeunerbaron» hat mich gereizt, er bedeutet eine Herausforderung, die aber enorm Spass macht. (Der Bund)