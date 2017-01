«Mir toufä di nöii Ära»: Mit diesen Worten hat Ihr Rapkollege Nativ letzte Woche in einem Interview das Konzert von S.O.S. und die Plattentaufen Ihrer Soloalben im Dachstock angekündigt. Was meint er damit?

Für uns bricht eine neue Ära an, weil wir selbst auf eine neue Ebene kommen wollen. Das letzte Jahr war extrem anstrengend und geprägt von viel Arbeit und Hustle. Unser Werdegang war stets geprägt von Rappern wie Manillio und Tommy Vercetti. Aber uns selbst nun zu diesem erfolgreichen Rapperkreis zu zählen, ist immer noch sehr abstrakt und schwierig. Dieser Abend wird zeigen, ob wir dazugehören oder nicht.

Neu sind Sie ja bei S.O.S. nicht mehr nur zu dritt, sondern zu viert. Das neue Mitglied ist die bekannte Fernsehmoderatorin Gülsha Adilji. Warum haben Sie sie ins Boot geholt?

Uns hat es bisher an Titten, Tieren und Gewalt gefehlt (lacht). Wir waren ein chaotischer, testosterongeladener Haufen, Gülsha bringt Ordnung rein. Ihre Inputs und Visionen sollen unser Kopfkino ein wenig kontrollieren und steuern.

Dass Gülsha viele Talente hat, ist bekannt. Aber was macht sie bei Ihnen? Singen oder rappen?

Ach wer weiss das schon.

Aber wird sie auf der Bühne performen?

I don’t know. Wir werden sehen. Kommt vorbei und schaut selbst. Die Show wird das Publikum umhauen.

Sowieso wird die Show in Ihren Worten «öpis, wo d Schwiz noniä het gseh». Verraten Sie uns doch etwas mehr.

Wir haben viel Zeit und Energie in die Planung gesteckt. Von der Show kann man jede Menge Liebe, positive Vibes und Energie erwarten. Aber alles andere soll eine Überraschung bleiben.

Der Auftritt im Dachstock ist das letzte Konzert von S.O.S. bis im Sommer. Nativ wird wegen eines Stipendiums für einige Monate in New York weilen. Wie geht es mit S.O.S. weiter?

Es wird sich nichts ändern. Die technischen Möglichkeiten erlauben es uns, weiterhin an unserem neuen Album zu arbeiten. Zudem werde ich auch etwa einen Monat lang zu ihm nach New York gehen. Von einer Trennung kann also keine Rede sein.

Wann darf man mit dem neuen Album von S.O.S. rechnen?

Wir haben bereits ein paar Lieder aufgenommen und weitere Ideen im Hinterkopf. Ich denke, im Sommer sollte es so weit sein. Einen Song vom neuen Album werden wir im Dachstock bereits exklusiv performen, natürlich nehmen wir das Ganze auf und dropen das Video anschliessend auf Youtube.

Bisher hat S.O.S. all seine Alben gratis online gestellt. Werden Sie für die neue Scheibe Geld verlangen? Bekannt genug wären Sie jetzt.

Klar, wir haben darüber nachgedacht. Es wäre der nächste logische Schritt. Ich bin mir sicher, das würde unsere Fans nicht abschrecken, weil sie wissen, wie viel Arbeit dahintersteckt. Aber wir haben noch viel Luft nach oben, noch einen so langen Weg vor uns. Wenn wir unsere Alben verkaufen würden, hätte das irgendwie einen faden Beigeschmack. (Der Bund)