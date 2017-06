«Um die Figur spielen zu können, muss ich sie lieben lernen»

Karin Wirthner, Sie spielen beim Landschaftstheater Ballenberg die Titelrolle – und wohnen selber mit Ihrem Mann Frank Demenga in einem Bauernhaus bei Guggisberg. Wie lebt es sich dort?

Wir verbringen dort unsere Freizeit als Selbstversorger. Der Garten bietet einen tollen Ausgleich zur schauspielerischen Arbeit. Es gibt viele Künstler, die so etwas als heilsam empfinden. Für uns als Selbstständige ist das fantastisch: für das Zusammenleben, die Zusammenarbeit und auch für die Beziehung.

Über die historische Figur Veronika Gut, die Sie auf dem Ballenberg spielen, ist wenig Gutes überliefert. Wie ist es, ihr erstmals ein Gesicht zu verleihen?

Das ist eine sehr spezielle Aufgabe, denn bisher hat noch niemand Veronika Gut dargestellt. Da ist es wirklich schön, dass die Regisseurin Marlise Fischer und ich uns wortlos verstehen. Wir kennen uns schon lange und begaben uns nun auf den Weg, dieses unbeschriebene Blatt auszuschmücken. Von Veronika Gut gibt es nämlich nur ein einziges Porträt als alte Frau. Ihr politischer Einfluss fand im Untergrund statt.

Mit Waffenschmuggel und Spenden befeuerte die wohlhabende Witwe in Nidwalden um 1800 den Widerstand gegen die Franzosen.

Ich treffe in der Literatur nur schreckliche Aussagen von Zeitzeugen, die sie als böses, herrschsüchtiges Mannsweib bezeichnen. Um sie aber spielen zu können, muss ich sie lieben lernen, denn aus der Abneigung heraus werde ich ihr nicht gerecht. Ich muss Veronika Gut in mir selbst suchen.

Wurden Sie fündig?

Jeder Mensch hat die verschiedensten Seiten. Es ist natürlich angenehmer, die wunderbare Heldin in sich zu entdecken. Fragwürdigere Charaktere können schon schmerzhafter sein, denn ich weiss, dass ich auch deren Seiten in mir finden kann. Nur gibt man das manchmal nicht gerne zu.

Gut fand vor über zweihundert Jahren einen Weg, als Frau politischen Einfluss zu nehmen. Dennoch war ihr Anliegen nicht gerade progressiv.

Sie war gegen die Gleichstellung von Arm und Reich und gegen die Trennung von Kirche und Staat, also gegen Neuerungen überhaupt.

Keine frühe Feministin im engeren Sinne?

Höchstens in dem Sinne, dass die Frauen vor der Reform viel mehr Rechte hatten, als Napoleon ihnen zugestehen wollte. Ich glaube aber auch, Veronika Gut war total kriegstraumatisiert. Ihr Sohn wurde erschossen, und sie nannte das dann den Willen Gottes. Sie war ein Opfer ihrer Zeit. Der Spielort auf dem Ballenberg strahlt das gewissermassen aus: Ihr Zuhause ist ein dunkles, schweres Holzhaus inmitten freundlicher Riegelhäuser.

Gemeinsam mit Frank Demenga leiten Sie das Berner Puppentheater und kämpfen um dessen Fortbestehen. Vergangenes Jahr übernahmen Sie das Haus, müssen aber auf die Subventionen verzichten. Wie geht es dort weiter?

Die fehlenden Subventionen reissen ein grosses Loch in das Betriebsbudget. Aber dank der Hilfe unserer Gönner und öffentlicher sowie privater Geldgeber können wir den Betrieb momentan weiterführen. Unser Fokus liegt zurzeit auf dem neuen Stück, das im Oktober Premiere hat. (Der Bund)