Der 98-minütige Dokumentarfilm besteht aus elf eigenständigen Kurzfilmen, produziert von insgesamt 13 Studierenden zweier deutscher Universitäten. Nachdem «Research Refugees» 2016 auf verschiedenen Festivals gezeigt wurde, gehen die Filmemacher dieses Jahr in Deutschland und der Schweiz auf Tournee. Gezeigt wird der Film in der Cinématte am Sonntag, 5. Februar, um 13.30 Uhr und am 9. Februar um 19.30 Uhr.

Was war Ihre persönliche Motivation, sich diesem Episodenfilmprojekt anzuschliessen?

Ich hatte das Bedürfnis, nicht einfach untätig herumzusitzen, zu schweigen und zu denken: Scheisse, was passiert da gerade? Während der sogenannten Flüchtlingswelle 2015 habe ich mich selbst gefragt, welchen Beitrag kann ich als Kulturschaffende innerhalb meines Berufes leisten?

Das Flüchtlingsthema bietet einige Fallstricke. Wie sind Sie damit umgegangen?

Natürlich habe ich mich damals gefragt, darf ich es mir als junge privilegierte und weisse Filmstudentin überhaupt anmassen, zu diesem Thema einen Film zu drehen. Aber das ganze Kollektiv war sich dieses Missverhältnisses von Beginn weg stets bewusst. Das war auch der Grund, warum wir keine Filme über Geflüchtete selbst, sondern über die sozialpolitische Situation gedreht haben. So standen die Fragen am Anfang: Was löst diese Situation in uns aus? Welche Verantwortung tragen wir und wie können wir als Kunstschaffende dazu Stellung nehmen?

Zur Flüchtlingskrise gibt es bereits eine grosse Anzahl von Eindrücken in bewegten Bildern, worin unterscheidet sich Ihr Ansatz?

Es ist kein lang geplanter Film, es handelt sich vielmehr um eine spontane Momentaufnahme. Es sind sehr persönliche und individuelle Stellungnahmen, die keinen Wahrheitsanspruch haben, sondern schlicht Raum für Austausch und Diskussionen schaffen wollen.

Ihr Kurzfilm heisst «Meinungsaustausch», worum geht es?

Um die Angst der Deutschen vor dem Unbekannten, dem Fremden. Dabei haben meine Regiekollegin und ich einen umgekehrten Ansatz gewählt. Anstatt uns thematisch direkt den Geflüchteten zuzuwenden, haben wir uns zuerst gefragt: Was passiert bei uns gerade? Wir haben versucht, uns ein Stimmungsbild zu machen und in einem Einkaufszentrum in Berlin Interviews geführt. Die Antworten waren teilweise erschreckend. Sie haben gezeigt, wie leicht eine eigentliche Angst in rassistische Parolen kanalisiert wird – und das eben zum Beispiel von einer netten Oma beim Samstagseinkauf. Wir waren also nicht einmal auf einer Pegida-Demo oder einer Veranstaltung der AfD, das waren die Antworten der Durchschnittsbevölkerung. Wir haben einmal mehr gemerkt, wie gross das Thema Angst hinter der grassierenden Fremdenfeindlichkeit ist.

Was haben Sie mit den Antworten gemacht?

Wir haben die anonymen Antworten anschliessend aus rechtlichen Gründen von Schauspielern neu einsprechen lassen. Diese Statements haben dann wiederum Leute aus einer Theatergruppe für Asylbewerber nachgespielt.

Wie haben die Geflüchteten auf die Aussagen reagiert?

Sehr befremdet natürlich. Und amüsiert. Weil die Statements teilweise einfach so lachhaft absurd waren. Aber das Erschreckende daran ist ja, wenn man sieht, wie gefährlich ein solch verzerrtes Weltbild werden kann. Siehe die Welt von heute.

Die Schweiz war von der Flüchtlingswelle 2015 weniger stark betroffen als andere europäische Länder, warum zeigen Sie den Film auch hierzulande?

Weil die Thematik die Schweiz nicht minder betrifft als andere Länder. Auch hier müssen wir uns damit auseinandersetzen, den gesellschaftlichen Austausch fördern und Lösungen finden. (Der Bund)