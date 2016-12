Richtig ins neue Jahr rutschen

An Silvester ist die Dampfzentrale zum 20. Mal Schauplatz ihrer eigenen Partyserie Klinker Klub. Heisst, wer sich zu dieser kalten Jahreszeit in Wassernähe hinab zur Aare traut, der kommt dort in den Genuss elektronischer Klänge aus Berner Hand. Nebst den Berner DJs Matto und Princess P. sind mit Noé Weigl und Havannes zwei Mitglieder des jungen elfköpfigen Berner Labels Deins & Meins vor Ort und dürften für einen housigen und minimalistischen Start ins 2017 sorgen.

Wer ebenfalls Berner Elektrotüftler an den Turntables hören will, dafür aber nicht bis in die Matte spazieren mag, der lässt es sich am Bollwerk gut gehen. Im Kapitel treffen sich allseits bekannte Gesichter der Berner Auflegergemeinschaft. Vom DJ-Urgestein Jon Donson geben sich über Profondo, Bird und Racker bis hin zu Mastra vom stadtbewährten Musiklabel Bon Vivants alle die Ehre, Partylustige mit elektrisierenden Beats ins neue Jahr zu führen.

Wer bekannten Gesichtern an diesem Abend lieber aus dem Weg gehen will, der tut dies mit der passenden Verkleidung in der Turnhalle. Cirque des Folies lautet in diesem Jahr das Motto für den Maskenball. Wer es noch pompöser mag, der findet Gleichgesinnte in den Vidmarhallen. Dort gleicht die diesjährige Silvesterparty den goldenen Anfängen des 20. Jahrhunderts – ein Platz für die Diven und edlen Herren unter uns.

Und wer es schliesslich bis zur Jahreswende verpasst hat, der kriegt am Altjahrstag nochmals die Gelegenheit, sich das dreiteilige Theaterstück «Heimat Kosmos» der Berner Theatergruppe Club 111 in voller Länge zu Gemüte zu führen. Wie es sich für den Club 111 gehört, ist anschliessend langes Feiern ins neue Jahr angesagt. (gg)