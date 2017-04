Poesie des rechten Winkels

Ein Hagelsturm ist über den Kubus auf dem Waisenhausplatz gefegt. Doch drinnen, im Bauch der provisorischen Kulturstätte, wird es einem Mann ziemlich warm ums Herz. Es ist Mai 2016, und das Finale der dritten Austragung der Berner Tanzpreise ist eben über die Bühne gegangen. Die Anwesenden warten auf die Verkündigung des Siegers. Es ist Yu-Min Yang. Eine Riesenüberraschung. Nicht weniger als 163 Teams aus 36 Ländern hatten sich für den von Tanzdirektorin Estefania Miranda initiierten Förderwettbewerb für junge Choreografen angemeldet. Und jetzt das: Es gewinnt einer aus den eigenen Reihen. Der Tanzpreis bleibt in Bern.

Der 1978 geborene Taiwanese Yu-Min Yang ist Mitglied der Tanzcompagnie Konzert Theater Bern, bereits seit der Saison 2010/11, als noch Cathy Marston die Truppe leitete. Dass er choreografisches Talent mitbringt, hat er in Kurzstücken schon bewiesen. Doch diesmal wächst er über sich hinaus: Mit seiner suggestiven Kurzchoreografie «Blowed Irritated Man» lässt er die internationale Konkurrenz hinter sich. Yang weiss, der Preis ist bloss ein Zwischenziel. Die eigentliche Bewährungsprobe wartet noch. Denn beim Berner Tanzpreis erhält der Gewinner kein Geld. Es winkt ihm ein Produktionspreis. Konkret: Wer gewinnt, darf mit der Berner Tanzcompagnie ein eigenes Stück kreieren. Einen Haken allerdings hat das Ganze: Das Thema wird dem Gewinner vorgegeben.

Ein Unbekannter, abendfüllend

Diesmal lautete es: Le Corbusier. Yu-Min Yang dachte, okay . . . Heute gesteht er: «Ich hatte keine Ahnung, wer Corbusier ist.» Über sein damaliges Gefühlschaos kann er heute lachen. Da war die Freude des Gewinners und gleichzeitig die bange Frage: Wie tanzt man Corbusier, einen Architekten und Städteplaner, und beschäftigt dabei eine zwölfköpfige Compagnie? Abendfüllend?

Der Premierentermin ist fix, bevor Yang mit seinen Recherchen beginnt. Und er nimmt es genau, wie immer. Er taucht in die Welt des Unbekannten, dessen Werk – ein Zufall – seit Juli 2016 zum Unesco-Kulturerbe zählt.

Yang, der an der Taipeh National University of the Arts ein Masterstudium absolviert hat, bevor er nach Europa kam, setzt sich mit Corbusiers Biografie auseinander mit dem Ziel, aus dem Corbusier-Universum ein Thema für sein Tanzstück zu finden. Es ist ein spannender, aber beschwerlicher Weg. Yang erfährt, dass er nicht nur Architekt, sondern auch Maler, Zeichner und Bildhauer war, in La Chaux-de-Fonds 1887 als Charles-Edouard Jeanneret-Gris geboren wurde und später das Pseudonym Le Corbusier annahm, in Anlehnung an seine Urgrossmutter, die Lecorbésier hiess, von le corbeau, der Rabe.

Auch Corbusiers Frauenbeziehungen gäben für den Tanz etwas her. Für Corbusier ein kompliziertes Thema, er tat sich schwer mit ihnen. Belegt ist, dass er Hunderte Briefe an seine Mutter, eine Klavierlehrerin, schrieb. Und 1929 auf der Reise nach Südamerika Josephine Baker kennen lernte, die freizügige Nackttänzerin. Für Yangs Stück aber sind dies Nebengleise. Soll er sich an Corbusiers künstlerischen Konzepten orientieren, seinen architektonischen Theorien und Utopien? Darunter ist das selbst entwickelte Planungssystem Modulor zu finden, mit dem Corbusier in allen Lebensbereichen den wahren Goldenen Schnitt etablieren wollte.

Yang vertieft sich in die Lehre der durchstrukturierten, normierten Wohnmaschinen mit Gerippen aus Stahl und Beton, in denen Corbusier schwebende Wohneinheiten einbauen wollte. Alles zweckmässig funktionell, industriell vorgefertigt, geometrisch. Und blutleer. «Er dachte, Perfektion sei menschlich. Ich bin anderer Meinung. Als Choreograf, der mit Menschen und ihren unterschiedlichen Bewegungssprachen arbeitet, hinterfrage ich ein solch einschränkendes Konzept», sagt Yang.

Kunst der Beschränkung

Und dann tut sich in der Fülle von thematischen Möglichkeiten sein Weg zu Corbusier plötzlich auf: Er liegt in der Kunst der Beschränkung. «Ich suche in meinen Arbeiten das Minimale, Suggestive, Abgründige und zeige lieber Details, die zum Nachdenken anregen, als dass ich viel Aktionismus auf die Bühne bringe.» So bildet nun ein Gedicht Corbusiers das Gerüst zu Yangs Tanzstück. In «Le poème de l’angle droit» (Das Gedicht vom rechten Winkel) hat der Architekt eine Art künstlerische Umsetzung seines Weltbilds realisiert. Zu den Texten schuf er zwischen 1947 und 1953 auch eine Folge von Farblithografien.

Die Arbeiten, auf die Yang Bezug nimmt, sind in sieben Reihen übereinander angeordnet. Eine Bildwand, in der jede Reihe einem Thema gewidmet ist. Das Spektrum reicht von der Umwelt über geistige und körperliche Elemente bis eben zum rechten Winkel, mit dem der Mensch seine eigene Ordnung schafft. Wie er die Poesie des rechten Winkels mit der Soundcollage des Berners Philipp Eltz, Bewegung und farbigen Lichtwechseln verquickt, wird sich bei der Premiere zeigen. Yu-Min Yang verlässt Ende Spielzeit die Berner Tanzcompagnie. Er ist dankbar für einen grossartigen Lernprozess. Corbusier sei für ihn das richtige Thema gewesen. Und die aufwendige Arbeit? «Mehr wert als ein Geldpreis», sagt er.

Vidmar Sa, 22. April, 19.30 Uhr (Premiere). (Der Bund)