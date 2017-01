Kurlig und energiegeladen

Zum 17. Mal steht an diesem Wochenende die Tour de Lorraine, Kulturevent und WEF-Protestveranstaltung in einem, auf dem Programm. Mit dem Motto: «Tanzen gegen Tisa. Anders Handeln» kehrt der Traditionsevent zu seinen globalisierungskritischen Wurzeln zurück. Nebst Ausstellungen, Workshops, Stadtrundgängen, Märkten, Filmen und Theatervorstellungen gibt es in diesem Jahr auch wieder viel Musik. Insgesamt stehen 22 Konzerte auf dem Programm, zudem geben sich 12 DJs die Ehre.

Die Party beginnt im nordöstlichen Zipfel der Lorraine. Das Luna Llena empfängt um 21 Uhr alle jene, die mit viel Lärm in den Abend starten wollen. Die Bluestrash-Band Yabba & The Noise Factory macht ihrem Namen alle Ehre. Das Schweizer Trio klingt nach Blues, fühlt sich an wie Rock ’n’ Roll und tritt auf wie eine Punkband. Gegen 22 Uhr spielt im Du Nord das Berner Quartett Ottomotor.

Als Seeleute verkleidet, unterhält die Band das Publikum mit kurligen hochdeutschen Songtexten. Diese werden von Musik begleitet, die die vier Bandmitglieder selbst als «neuen deutschen Veteranenpunk» bezeichnen. Mit Punk hat der Auftritt des französischen Elektropop-Duos Pethrol um 23 Uhr im Frauenraum der Reitschule nichts zu tun. Die ruhige Stimme der Sängerin Héloïse Derly wird getragen von den wummernden Beats ihres Bandpartners Cédric Sanjuan. Eine Mischung, die auf ihrem ersten Album «Figures» verzückt und einen in eine glückliche Parallelwelt abschweifen lässt.

Im Sous le Pont werden zur gleichen Zeit etwas härtere Töne angeschlagen. Zum allerersten Mal überhaupt tourt die vierköpfige englische Punkrock-Gruppe Max Raptor auf dem europäischen Festland. Im vergangenen Jahr feierten die Engländer nicht nur ihr 10-jähriges Bestehen, sondern veröffentlichten auch noch ihr drittes Studioalbum «Max Raptor». Die neue Scheibe kommt noch energiegeladener daher als seine beiden Vorgänger und klingt dabei mindestens genauso gut.

Lorraine-Quartier Samstag, 21. 1., ab 21 Uhr. (gg)