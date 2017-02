In Ton gemeisseltes Leid

Wir schreiben das Jahr 1996. Zwei Jahre zuvor hatte die Gruppe Portishead gerade ihr stilbildendes Debütwerk «Dummy» veröffentlicht und die Menschen dazu ermuntert, herzerwärmende Soulmusik mit bitterkalter Elektronik zu verdrahten. Die Musikszene florierte, ja, es war eine Zeit, in der die Elektroszene ab und zu noch richtig gute Ideen gebar. Und dann tauchte da auf einmal dieser sehr schmächtige Schwede aus dem Nichts auf – mit abstehenden Ohren, einem gebrochenen Herzen und der Seele voller unerfüllter Träume.

Jay-Jay Johanson war sein Name, ein Name, der bald in aller Ohren sein sollte. In seinem Hit «So Tell the Girls that I Am Back in Town» trafen elektronische Breakbeats (ja, auch er hatte zuvor Portishead gehört) auf die Stimme eines schwerblütigen Crooners, und es klang fast ein bisschen, als würde Frank Sinatra in seinem Heimstudio an einem Comeback basteln.

Jay-Jay Johansons Lied«Tell the grils I'm back in town»

Staunen über die Liebe

Doch so feierlich und selbstbewusst dieser Titel auch anmutete, er markierte den Anfang eines der schwerblütigsten Musik-Œuvres der Popgeschichte. Jay-Jay Johanson zog in der Folge jedes Register der musikalischen Trübsal-Blaserei. Seine Balladen waren aus jenem Holz geschnitzt, aus dem Tragödien sind, aus jeder Ritze seiner Musik quollen Verhängnis, Enttäuschung und gebündeltes Liebesleid. Musikalisch mäanderte das Ganze kunstfertig zwischen Portishead-Finster-Pop, Chanson, Bossa Nova, Trip-Hop und Chet-Baker-Balladentum. Alles selbst eingespielt, komponiert, programmiert und aus dem eigenen Elends-Fundus geschöpft.

Schön war das. Das fanden allen voran die Franzosen, die traditionsgemäss ein Flair für unverbesserliche Melancholiker haben. Auf seiner 1997er-Tournee spielte Johanson gleich dreimal hintereinander im legendären Pariser Olympia. Überraschende Ehren für den scheuen schlanken Mann, der sich von seinem Heimatstädtchen Trollhättan aus aufmachte, um Lieder über sein Leben in die Welt zu tragen. Und da es in diesem Trollhättan ausser einem Wasserfall, einer gotischen Kirche und den Saab-Entwicklungswerken wenig Aufsehenerregendes zu bestaunen gibt, handelten diese Lieder fast notgedrungen von seinem Staunen über die Launen und die Unwägbarkeiten der Liebe.

Und je grösser seine Verzweiflung und Resignation, desto dringlicher seine zerbrechlichen Chansons. «Es ist die Frustration, die mich vorwärtstreibt», gab er damals in einem Interview an, und man glaubte ihm jedes Wort. Heute ist Jay-Jay Johanson glücklich verheiratet und Vater eines Sohnes. Und schon werden kritische Stimmen laut, die dem Schweden wegen seines Lebensglücks das Seelenleid nicht mehr abkaufen. Hier singe einer nur noch von Phantomschmerzen, wird ihm vorgeworfen. Doch Jay-Jay Johanson hat für die Ketzer eine Replik parat: «Bevor ich meine Frau kennen lernte, war ich depressiv und suizidal. Heute kann man mich romantisch nennen – und vielleicht ein bisschen paranoid.»

«Suffering» von Jay-Jay Johanson

Elektronische Gefühlsmusik

20 Jahre dauert diese Karriere nun also schon, inklusive einer kleinen Popularitäts-Baisse, als Jay-Jay Johanson zum musikalischen Party-Biest mutierte und ein Album lang der Disco-Musik der Achtzigerjahre huldigte. Ansonsten ergibt das 20 Jahre Schwermut, verpackt in grossartige elektronische Gefühlsmusik. Der Schwede feiert dies kraft einer kleinen Winter-Tournee, die ihn glücklicherweise auch in die Schweiz führt. Kleiner Tipp: Ganz tapfer sein!

