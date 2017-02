Es war einmal: «Das Menschlein Matthias»

Eine schwere Kindheit hat dieses Menschlein Matthias erlebt, als ungeliebtes Verdingkind fristete es ein tristes Dasein bei der Schwester seiner Mutter auf dem Gupf in Appenzell. Er arbeitet als Hausierer, flieht zur Mutter nach Treustadt (Rorschach) und lernt auch seinen Vater kennen. Die Hoffnung auf eine Versöhnung der Eltern zerschlägt sich, als der Vater bei der Rettung des Sohnes aus dem Bodensee stirbt. Markus Keller hat aus dem 1941 auch verfilmten Roman «Das Menschlein Matthias» von Paul Ilg (1875–1957) eine intensive Bühnenfassung destilliert.

In dem Zweipersonenstück treten Esther Leiggener und Oliver Daume wechselweise in den verschiedenen Rollen auf. Im Anschluss an die szenische Aufführung spricht der langjährige «Bund»-Redaktor und Herausgeber Charles Linsmayer über Paul Ilgs Leben und Werk. Erstmals seit 100 Jahren liegt Ilgs autobiografische Tetralogie in der Reihe «Reprinted by Huber» wieder im Original von 1906–1913 vor: vier Romane, in denen ein proletarischer Erzähler aus eigenem Erleben zeigt, wie der geschundene Matthias aus der Titelerzählung unter wechselnden Namen versucht, als Autor und Liebhaber reicher Frauen zu Wohlstand und Ansehen zu gelangen.

Theater Effingerstrasse Sa, 4. 2., 20 Uhr. (Der Bund)