Einzigartiger Gegensatz

Wie man eine tanzende Menge in Ekstase versetzen kann, haben sie von der Pike auf gelernt. Wohnhaft in einem heruntergekommenen und besetzten Fabrikgebäude im Amsterdamer Hafenviertel, kämpfte das holländisch-neuseeländische Trio My Baby an riesigen Partys gegen DJs um die Gunst des Publikums. Als Liveband gar nicht so einfach – gerade wenn die eigenen Rhythmen bisweilen von eher bluesiger Gestalt sind. Doch genau diesen Gegensatz haben sich die Geschwister, Sängerin Cato van Dijck und Schlagzeuger Joost van Dijck, zusammen mit dem Gitarristen Daniel Johnston seit der Bandgründung 2012 zunutze gemacht.

My Baby - Seeing Red Quelle: Youtube.com

Die drei klingen, als hätte man eine stimmgewaltige Amazonenkriegerin, einen Louisana-Blueser und den Trance-Gott persönlich in einen Berliner Techno-Club gesteckt. Und obwohl das Trio längst über die Gassen Amsterdams hinaus bekannt ist – dem Konzept, alles musikalisch Mögliche zu etwas Tanzbarem zusammenzumixen, sind My Baby bis heute treu geblieben. So auch auf ihrem gerade erst veröffentlichten dritten Studioalbum «Prehistoric Rhythm». Es kommt flotter daher als sein Vorgänger, besticht aber immer noch mit psychedelisch-indigenem Blues Trance.

Bad Bonn Düdingen Fr, 21. April, 21.30 Uhr. (Der Bund)