«Dieses Jahr ist mein Lieblingsdrink die Turteltaube»

Zum vierten Mal öffnet das Naturhistorische Museum Bern die Pforten, um an fünf Abenden die Gäste mit Getränken zu verpflegen. Das wäre nichts Spezielles, geschähe es nicht umgeben von präparierten Tieren. Die Bar der toten Tiere hat sich zu einem der hippsten Orte von Bern gemausert. Auch wegen des Angebots an exquisiten Drinks, um die sich das Team um Barchef Remo Gygax seit zwei Jahren kümmert. Neben dem breiten musikalischen und literarischen Angebot gibt es einen Tiermaskenball und Elektroakustisches vom Berner Duo Berg & Berg. Offen: Mo, 26. 12., bis Freitag, 30. 12., ab 21 Uhr.

Was hat verpasst, wer zu den wenigen Bernerinnen und Bernern gehört, die noch nie in der Bar der toten Tiere gewesen sind?

Diese Person hat etwas sehr Einmaliges verpasst, das es ja aber schon bald nachzuholen gibt. Ich habe noch nie eine Bar wie unsere gesehen, in so einem speziellen Ambiente. Es ist schon sehr schräg, in einem Museum zwischen ausgestopften Tieren ein Glas Bier oder Wein zu sich zu nehmen.

Letztes Jahr wurden Sie regelrecht überrannt. Ein Traum für jeden Barchef, oder?

Da muss ich Ihnen widersprechen. Als einen Traum würde ich den Zustand vom letzten Jahr nämlich nicht beschreiben. Dieser Ort ist nicht dafür gemacht, überrannt zu werden. Es gab Momente, da hatte es so viele Leute, dass es schlicht viel zu heiss und zu eng wurde. Und wir mussten Eintritt verlangen, um den Besucherstrom einzudämmen.

Und dieses Jahr?

Dieses Jahr gibt es wieder freien Eintritt. Wir wollen die Leute nicht zum Zahlen verdonnern. Und wir haben Massnahmen ergriffen: Es gibt jetzt auf zwei Stockwerke verteilt einen Tanz- und einen Loungebereich. Auch haben wir neu nur an fünf Abenden geöffnet. Ich denke, die wenigsten werden an allen fünf Abenden zu uns kommen, dafür ist die Festtagszeit bei den meisten doch schlicht zu vollgepackt mit Programm. So denke ich, wird sich alles schön verteilen.

Wer sind die Menschen, die sich bei Ihnen einen Drink genehmigen?

Das sind die verschiedensten Leute zwischen 18 und 55 Jahren, würde ich so grob schätzen. Ich führe selbst eine Bar (ehemals das Bistro Neufeld, das kommenden Frühling unter einem anderen Namen wiedereröffnet, Anm. d. Red.) und rede aus Erfahrung, wenn ich sage, dass ich keine andere Bar kenne, die ein so breites Publikum anzieht wie diese.

Wie macht man aus einem Museum einen Ort, an dem viele Menschen sich aufhalten und konsumieren wollen?

Ich denke, das ist eine einfache Gleichung: eine gewisse Konstanz an Qualität im Zusammenhang mit einem coolen Ort. Natürlich gehört auch viel Herzblut dazu. Wir sind ein mehrheitlich konstantes Team, das sich sehr für das Gelingen des Anlasses engagiert.

Was werden Sie genau servieren an der Bar der toten Tiere?

Klassiker und neue Kreationen. Ich habe bei den Lieferanten darauf geachtet, dass alle aus der Region stammen und wenn möglich auch die Produkte. Bei einigen hat das nicht geklappt, wie etwa dem Wodka; den hätten wir so zu einem vernünftigen Preis nicht anbieten können.

Was würden Sie sich selbst ausschenken?

Dieses Jahr ist mein Lieblingsdrink die Turteltaube. Unser Barmann Luc Baumann hat die erfunden. Da mixt man Pfirsichlikör mit Wodka, hausgemachtem Eistee und verstampften Kiwis. Es gibt sehr wenig Drinks, die mit Eistee zubereitet werden. Das macht die Turteltaube zu etwas Speziellem. Wem das aber nicht gefällt, der kann immer noch eine Nebelkrähe, Wacholderdrossel oder den Trauerschnäpper bestellen. Der hat sogar den Vorteil, dass er dank Bitterlikör bei der Verdauung hilft. Ideal also nach dem Festessen. (Der Bund)