Die ungestillte Neugier der Flavia C.

Die Laune in Brasilien ist gerade schlecht. Der Politik wird nicht mehr getraut, der Wirtschaft noch weniger, nicht einmal mehr den alten musikalischen Stimmungskanonen wird die gute Laune abgekauft: Michel Teló oder Claudia Leitte versuchen ihre Karrieren mit dem Einsitz in Castingshow-Jurys in Schwung zu halten.

So gesehen ist es gar nicht schlecht, dass Flavia Coelho ihre Laufbahn in Europa aufgegleist hat. Denn munter ist auch ihre Musik, obwohl sich in die sonnigen Tonalitäten durchaus auch lebensschlaue Noten einer Frau mischen, die in einfachsten Verhältnissen in einer Favela von Rio aufgewachsen ist. Wenn es im Leben der Brasilianerin eine Konstante gibt, dann ist es die Neugier.

Im Jahr 2006 hat sie diese Neugier von Rio nach Paris gebracht. Vier Jahre zuvor war sie erstmals mit einer Karnevalsgruppe in der Stadt gelandet und war hingerissen von deren musikalischem Reichtum. Sie stiess hier auf afrikanische Musik aller Schattierungen, entdeckte serbische Folklore und Chanson und schwor sich, ihr erstes Album in diesem fruchtbaren Umfeld aufzunehmen und nicht in Brasilien, wo sich musikalisch alles im Kreis zu drehen schien. Und was sich eine Flavia Coelho vornimmt, das bringt sie zu Ende.

«Bossa Muffin» hiess ihr 2011 erschienenes Album, ein Titel, der das musikalische Geschehen der Dame recht gut beschreibt. Die Sonne in ihrem Liedgut scheint meist aus Richtung Jamaika, aus Brasilien stossen Elemente aus der Musica Popular Brasileira hinzu, alles relativ akustisch unkompliziert und unbeschwert, alles geschmeidig und gefällig. Doch mit dieser Mengung hat es Flavia Coelho von ersten scheuen Auftritten in der Pariser Metro bis zu umjubelten Konzerten in geschichtsträchtigen Hallen wie dem Olympia oder dem Elysée Montmartre gebracht. Und für ihr neuestes Werk «Sonho Real» wurde sie vom honorigen Label Pias unter Vertrag genommen.

Ihre Konzerte mit schlechter Laune zu verlassen, das gelingt nicht einmal einem murrigen, kulturpessimistischen Brasilianer.

Turnhalle Progr Sonntag, 15. 1., 20.30 Uhr. (Der Bund)