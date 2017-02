Die Rechnung geht auf

Vor 55 Jahren im Hauptquartier der US-Weltraumbehörde Nasa in Hampton, Virginia: Eine afroamerikanische Frau betritt das Allerheiligste, den Raum, in dem die Besten des Landes die Kurven der Raketen berechnen. Als Erstes wird ihr ein voller Papierkorb gereicht, denn Schwarze sind zum Putzen da. Auf Intervention des Chefs bekommt die Mathematikerin dann doch ein Plätzchen zugewiesen. Ihren Kaffee darf sie jedoch nur aus einer separaten Kanne beziehen, und zur Toilette muss sie quer übers ganze Gelände rennen, weil die in ihrem Gebäude für Weisse reserviert ist.

Dann aber rechnet sie den Männern an der Wandtafel Erstaunliches vor. Was für ein Triumph: Weisse Männer fliegen ins All, aber hinter ihnen stehen starke schwarze Frauen. Die Mathematikerin Katherine Johnson (Taraji P. Henson) ist nämlich nicht die einzige. Eine Kollegin (Octavia Spencer) erkennt als Erste, welche Möglichkeiten in der Computertechnologie stecken. Und die Dritte im Bunde (Janelle Monáe) muss sich gar zuerst vor Gericht den Zugang zur Hochschule erkämpfen, bevor sie als erste schwarze Ingenieurin ausgebildet und angestellt wird. Wunderbare Geschichten, die kein Drehbuch schöner erfinden könnte.

Das Beste daran: Sie sind wahr, diese drei Frauen hat es wirklich gegeben – auch wenn ihr Werdegang hier mit einer Raketendosis Pathos zelebriert wird. Aber «Hidden Figures» ist der richtige Film zur richtigen Zeit: ernst in der Sache, verspielt und gefällig in der Umsetzung. Regie führte Ted Melfi, der in seinem Erstling «St. Vincent» Bill Murray als mürrischen Heiligen präsentierte. Die Frauen hier sind nicht heilig, bei weitem nicht. Aber sie sind einnehmend, der Film wurde in den USA zum Publikumserfolg. Und hat dieses Jahr, in dem die Oscars nicht mehr so weiss sind wie in der Vergangenheit, auch Chancen in diesem Rennen: «Hidden Figures» ist als bester Film und fürs beste Drehbuch nominiert, Octavia Spencer dazu als beste Nebendarstellerin.

(Der Bund)