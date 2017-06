Der Saitendrescher

Die Legende besagt, dass Andreas Kisser als Bub bei einem Bingospiel eine Gitarre gewann und bald einmal die Akkorde brasilianischer Pop-Musik beherrschte. Kisser war 1968 als Sohn eines deutschen Maschinenbauingenieurs und einer slowenischen Deutschlehrerin im brasilianischen São Bernardo do Campo geboren worden. Als 15-Jähriger wohnte er in São Paulo einem Konzert der amerikanischen Hard-Rock-Band Kiss bei und verschrieb sich fortan selber der harten Stromgitarrenmusik. Im zarten Alter von 19 Jahren trat Kisser der brasilianischen Band Sepultura bei, um dort in die Saiten zu langen. Und in die Saiten langen muss man bei Sepulturas Thrash-Metal ordentlich, zeichnet sich dieses Genre doch durch eine schnelle, extreme Spielart aus (engl. «to thrash», dreschen, verprügeln).

SEPULTURA - Phantom Self Quelle: Youtube.com

Auf der Landkarte der Metal-Subkultur existierte Brasilen Mitte der 80er-Jahre nicht wirklich. Umso grösser war die Überraschung, als 1987 Sepulturas zweites Album «Schizophrenia» in europäischen Plattenläden auftauchte. Und was für eine Platte das war. «Grottenschlecht der Klang», fanden die einen, «eine völlig neue Mischung», die anderen. Wesentliche Ideen für «Schizophrenia» hatte der Mann an der E-Gitarre eingebracht, Andreas Kisser.

Seither ist viel Wasser den Amazonas heruntergeflossen, einige bandinterne Querelen und Personalabgänge gab es, musikalisch wurde mit Einflüssen aus der Weltmusik geliebäugelt. Studioalbum Nummer 14, «Machine Messiah», erschien Anfang diesen Jahres. Zu Spitzenzeiten spielten die Brasilianer vor 150'000 Leuten, stets dabei: Der verlässliche Riff-Lieferant mit wallendem Haupthaar – Andreas Kisser.

