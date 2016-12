Der Hörspieler aus Lenzburg

Es ist bemerkenswert. Da beschreibt sich ein strahlender, entspannter Mann selbst mit den Worten: «Von Grund auf ein guter Mensch. Ein reines Herz. Ein grosses Können. Ihr werdet staunen.» Und wenn es dem Theatermusiker Ruedi Häusermann so verschmitzt über die Lippen geht wie in seinem Promo-Video, dann will man glauben, dass alle Tücken der Ironie überwindbar sind. Und zwar mit ihren eigenen Mitteln. Weil das nämlich genauso augenzwinkernd ist wie wahr. Und weil Häusermann auch im persönlichen Gespräch unangestrengt und belustigt erklärt: «Der Humor macht den Ernst erst möglich.»

Bemerkenswert – dieses Attribut verleihen Häusermann, Jan Ratschko und Herwig Ursin auch den fünf Episoden von «Radio Moos». Die drei fungieren schon seit geraumer Zeit als anarchistische Ländlerkapelle namens «Eidg. Moos». Nun holen sie ihre diversen Holzblas- und Tasteninstrumente ins Radiostudio. Weder auf Kurz- oder Langwelle ist ihr Kanal zu empfangen.

Aber im Schlachthaus-Theater gibt es das ganze Programm des Dreimannsenders: das Hörspiel zur vollen Stunde, die Unterhaltungsmusik, Störsignale – alles live und selbst gemacht. Und natürlich Nachrichten, deren so typischen tonalen Einstieg Häusermann im Gespräch sogleich vormacht: «Zehn Uhr, Radio Moos. Zum Inland.»

Die Emanzipation der Musiker

Ruedi Häusermann erhält den Zürcher Kunstpreis, hätte es im echten Radio vor fünf Jahren geheissen. Der studierte Ökonom wollte ab Mitte der Siebzigerjahre nur noch wenig von doppelter Buchhaltung wissen. Damals begann seine bis heute andauernde Expedition in die Grenzgebiete von Klang und Darstellung. Er griff wieder zur Querflöte, die er schon im Orchester für Pepe Lienhard gespielt hatte, und widmete sich dem Jazz und seiner Befreiung von Konventionen.

Und zusammen mit Christoph Marthaler, der später als gefeierter Regisseur die Leitung des Zürcher Schauspielhauses übernahm, musizierte Häusermann auf den Strassen der Schweiz. Beide wurden «Lehrgesellen in einer Theaterausbildung auf eigene Faust», wie er sagt.

Damals wurde unter Musiktheater in erster Linie Oper verstanden; Bühnenmusiker waren nur Ausführende. «Wir haben den nächsten Schritt dann miterfunden: die Personalunion von Komponist, Regisseur und Autor. Wir hatten oft genug erlebt, dass etwa kurz vor der Premiere noch Musik gestrichen wurde. Das ist uns später natürlich nicht mehr passiert.» So waren es letztlich diese künstlerischen Einschränkungen, die den Musiker vermehrt komponieren liessen. Und zwar nicht nur Musik, sondern in besagter Personalunion gleichsam auch für die Schauspieler, zu denen er oft selbst gehörte.

Zwischen seinen ersten eigenen Inszenierungen zu Beginn der Neunzigerjahre und dem Hörspiel, das jetzt auf «Radio Moos» läuft, liegen unzählige Tätigkeiten an grossen deutschsprachigen Häusern. Gemeinsam ist ihnen die akustische Tüftelei. Häusermann präpariert heute in seinem Atelier in seiner Heimatstadt Lenzburg Pianos. Seine Kompositionen, die dort entstehen, seien wie «Privatinszenierungen». Den Gerüchen der Stücke versuche er genauso zu folgen wie seinem Blick. Mit seiner verständigen, humorvollen Betrachtung verleiht er dem Begriff Hörspiel einen doppelten Sinn.

«Der Humor macht den Ernst erst möglich.»Ruedi Häusermann

Bemerkenswert wird die Welt rundherum aus dieser Sicht. Häusermann lässt an seiner Freude darüber teilhaben: «Neulich sass ich in Berlin am Flughafen, als sie jemanden ausrufen liessen. Herr Vogel solle sich doch bitte beim Bodenpersonal melden.»

Er meistert das bodenständige Spinnen. Sein Garn ist die Musik, am liebsten knüpft er daran Sprache, Schauspiel oder mechanische Bühnenspiele und lässt dann alles miteinander spielen. Der Regisseur sagt, er habe das Theater zuerst als neuen Raum betreten, in dem er seine Kompositionen weiterführen konnte – und somit als Aussenseiter.

Neuland mit offenen Grenzen

Mit Robert Walser, Häusermanns «lebenslänglichem Begleiter», harmoniert er besonders gut. Manche seiner Texte brachte er als Erster auf die Bühne. Dann bahnte sich auch entgegengesetzt die Sprache den Weg zu ihm. Die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek wurde auf ihn aufmerksam und bat ihn 2007 darum, ihr Prostitutionsstück «Über Tiere» am Wiener Burgtheater uraufzuführen.

Jelinek widmete Häusermann auch einen Text in seiner Werkschau, die dieses Jahr als Buch erschienen ist. Der Zwischenstand seiner Expedition liesse sich auch so umschreiben: Es gebe da Neuland zwischen Darstellung und Klang, aber man wolle es jetzt nicht territorial festlegen. Bei «Radio Moos» geht das auch nicht mehr. Diese fünf Episoden sind etwas für sich. Ganz und gar. Ganz und gar eigen.

Schlachthaus-Theater

Do, 5., bis Sa, 7. Januar, jeweils 20.30 Uhr. (Der Bund)