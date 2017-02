«Den Mikrofonständer mit der Gitarre umgeballert»

Wer war der Held Ihrer Kindheit?

Bud Spencer hatte immer seine Linie.

An was glauben Sie?

Ans Hier und Jetzt.

An was glauben Sie nicht?

Hokuspokus.

Was hängt bei Ihnen über dem Bett?

Ein Tuch aus Indien.

Was ist Ihr grösster Schatz?

Meine Frau, die Kinder sowie meine Gitarrensammlung. Und die Triumph.

Wofür sparen Sie?

Ferien.

Welches sind Ihre aktuellen Süchte?

Rauchen.

Was ist Ihnen näher: das Leichte oder das Schwere?

Da ich eher übergewichtig bin, wohl eher das Schwere.

Wo zwickt es derzeit am meisten?

Im Kopf.

Das offizielle Video zu 'Roots Boy Boogie ' von Marc Amacher aus The Voice of Germany Staffel 6

Was war der schönste Ort, den Sie besucht haben?

Keine Ahnung, das führt gedanklich zu weit und endet nicht.

Was ist das Lustigste, was Ihnen je auf der Bühne passiert ist?

Letztens hab ich einen Mikrofonständer mit der Gitarre umgeballert, da der Roadie ihn ohne Absprache eingekürzt hatte. Das Intro zum Song wurde dann viermal so lange wie gewöhnlich, bis ich das Zeug wieder zusammengeräumt hatte. Gut, dass die Band flexibel genug war, um das abzufangen.

Was ist das Traurigste, was Ihnen je auf der Bühne passiert ist?

Traurig war die Geschichte am Thunfest, wo ich den letzten Song nicht mehr spielen durfte. Der Zweitletzte war für so ein geiles Publikum einfach kein gebührender Abschluss.

Was bringt Sie dazu, einen Raum zu verlassen?

Wenn es zieht, sprich Durchzug. Meistens gehen die anderen aber früher.

Wie sieht es aus, wenn Sie tanzen?

Je nach Musik.

Was wissen nur die wenigsten Menschen über Sie?

Dass ich mehr Schuhe habe als meine Frau.