«Das wird ein toller Abschied!»

Das Klassikfestival dürfe nicht sterben, sagten Sie 2006, als Sie die Leitung der Rüttihubeliade von Patricia Kopatchinskaja übernahmen. Jetzt stirbt es doch. Warum?

Ich bin mit viel Energie und Optimismus in das Projekt eingestiegen, zusammen mit Bart Léon van Doorn, der als organisatorischer Leiter das Projekt mitgetragen hat. Doch die Situation ist in den letzten Jahren schwierig geworden.

Wo ist das Problem?

Walkringen ist eine kleine Gemeinde mit beschränkten finanziellen Möglichkeiten. Deshalb fielen die subsidiären Beiträge von Stadt und Kanton für das Festival geringer aus als erwartet. Somit sind wir auf Ticketeinnahmen angewiesen, diese gingen in den letzten Jahren aber zurück. Nun ziehen wir die Konsequenzen.

Der Konzertort ist idyllisch, aber auch etwas abgelegen.

Das finde ich nicht. Von Worb ist man mit dem Bus in zehn Minuten im Rüttihubelbad. Eine Hürde war aber das Wetter, das haben wir unterschätzt. Bei Eis und Schnee blieben vor allem ältere Konzertbesucher weg. Dabei dachten wir, dass die Qualität der Konzerte eine Magnetwirkung haben würde. Wir hofften, dass auch Besucher aus der Stadt Bern ins Emmental strömen. In zehn Jahren bildete sich zwar ein Stammpublikum, das sich von der besonderen Atmosphäre begeistern liess. Dass die Publikumszahlen aber über zehn Jahre fast auf dem gleichen Stand blieben, damit haben wir so nicht gerechnet.

Der Konzertort Rüttihubelbad wird mehr mit Anthroposophie, Altersheim und Sensorium in Verbindung gebracht als mit Klassikkonzerten.

Die Vorurteile sind mir bekannt, aber nicht ganz zutreffend. Seit der Eröffnung des akustisch hervorragenden Konzertsaals 1993 hat die Stiftung Rüttihubelbad jährlich ein Konzertprogramm auf hohem Niveau realisiert. Die organische Architektur oder die Produkte, die im Rüttihubelbad-Shop verkauft werden, könnten allenfalls eine Hemmschwelle sein. Im Restaurant oder bei den Übernachtungen war das nie ein Thema. Im Gegenteil: Das Haus wurde stets als einladend, warm und offen empfunden.



Die Rüttihubeliade wurde nach dem Vorbild des Kammermusikfests Lockenhaus im Burgenland konzipiert, das seit 1981 bis heute funktioniert.

Es ist problematisch, Äpfel und Birnen zu vergleichen. Lockenhaus versteht sich als Werkstatt, die Musikern abseits des gängigen Konzertbetriebs einen Freiraum bietet, um sich auszutauschen und Neues zu entdecken. Es werden da auch nur Spesen vergütet. Bei uns bekommen die Musiker eine bescheidene Gage.

Sie sind Geiger, Ihre Frau und Ihre erwachsenen Kinder alle Berufsmusiker. Hatten Sie im Hinterkopf, die Rüttihubeliade als Plattform für Ihre Familie zu benützen?

Es ist auch an den grossen Klassikfestivals gang und gäbe, dass Bekannte, Freunde und Familienmitglieder gemeinsam spielen. Wenn man sich kennt und die Chemie zwischen den Interpreten stimmt, ist das der Musik immer förderlich. Da meine Frau und meine Kinder tolle Musiker sind, wäre es unlogisch, sie nicht dabeizuhaben.

Sie haben an den vergangenen Rüttihubeliaden immer wieder neue junge Musiker präsentiert. Wo haben Sie diese Leute rekrutiert?

Insbesondere Festivals und Meisterkurse funktionieren auch als Netzwerk. Man spielt dort oft mehrere Konzerte zusammen, lernt neue und junge Talente kennen. So ergeben sich auch die Verbindungen mit der Rüttihubeliade. Das finnische Kuhmo Chamber Music Festival ist da ein gutes Beispiel. An diesem grössten Kammermusik-Festival Europas mit rund 70 Konzerten und 150 Musikern habe ich in den letzten Jahren tolle Kolleginnen und Kollegen für eine Teilnahme bei uns begeistern können. Künstlerischer Direktor des Festivals ist übrigens Vladimir Mendelssohn, der seit vielen Jahren regelmässig auch bei uns spielt. So auch in diesem Jahr.

Setzten Sie auch auf Schweizer?

Natürlich! Die Schweiz ist zwar klein, aber es gibt viele tolle Musiker. Allerdings war ich oft erstaunt über die Reaktion des Publikums.

Inwiefern?

Das Schweizer Klassikpublikum ist «schnäderfrässig». Bei bekannten Interpreten heisst es: och, schon wieder die oder der. Kennen wir schon. Und kommt nicht. Auf der anderen Seite sind viele auch kritisch, wenn junge Unbekannte auftreten. Es ist ein Dilemma. Manchmal vermisse ich die Neugier. Kommt dazu: Die Luft ganz oben ist dünn. Wenn es ein Musiker einmal geschafft hat, begegnet man ihm international immer wieder.

Sie und auch Bart Léon van Doorn sind gebürtige Holländer, die seit vielen Jahren in der Schweiz

leben . . .

Ja, das ist lustig. Wir haben uns erst hier kennen gelernt, obwohl wir beide sogar aus der gleichen Ortschaft in der Nähe von Amsterdam stammen. Es verbindet uns die Offenheit, mit der wir Menschen begegnen. Ich könnte mir vorstellen, in der Zukunft wieder etwas mit ihm auf die Beine zu stellen.

Zuerst aber kommt das Fest, danach das Aus. Tut der Abschied weh?

Vor einigen Jahren, als sich die Probleme mit der Rüttihubeliade abzeichneten, war ich traurig, deprimiert. Aber die Traurigkeit hat sich verflüchtigt. Es geht mir gut. Jetzt fühle ich Erleichterung, weil ich auf Neujahr die Hände frei bekomme für neue Projekte.

Was erwartet das Publikum in der letzten Festivalausgabe?

Ich habe grossartige Musiker beisammen, die in verschiedenen Besetzungen und Stilen neun Konzerte in fünf Tagen präsentieren. Das musikalische Spektrum ist breit: Barock, Romantik, spanische Musik inklusive einer Flamencotänzerin, Wiener Melodien, italienische Arien. Und zum Abschluss klassische Highlights von Mozarts «Kleiner Nachtmusik» bis zu Rimsky-Korsakows «Hummelflug».

Rüttihubelbad Walkringen Mo, 26. bis Fr, 30. Dezember. Tägliche Konzerte um 20 Uhr, Di bis Fr auch 16 Uhr. Musikgespräche am 28. und 29. 12. je 11.30 Uhr.

www.ruettihubeliade.ch (Der Bund)