Das grosse Lesen

Michael Fehr, Simone Lappert, Arno Camenisch, Michelle Steinbeck, Heinz Helle, Meral Kureyshi, Flurin Jecker und einige mehr: Womöglich wären ihre Namen im gegenwärtigen Schweizer Literaturbetrieb nicht so geläufig, hätten sie nicht alle am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel studiert. Als man vor über zehn Jahren darüber diskutierte, ob es sinnvoll sei, den Ausbildungsgang «Literarisches Schreiben» einzurichten, gab es nicht wenige Stimmen – auch von Literaten –, welche die Nützlichkeit einer solchen Ausbildung anzweifelten. Warum etwas lehren, worauf man eigentlich nur selber kommen kann?

Zehn Jahre später ist diese Skepsis verstummt. Die Sichtbarkeit vieler Absolventen scheint sie entkräftet zu haben. Die neuen literarischen Stimmen sind ab heute zu hören am «Festival littéraire», mit dem der 10. Geburtstag des Literaturinstituts gefeiert wird. Über 40 Autorinnen und Autoren nehmen mit Lesungen oder literarischen Performances am grossen Sommerlesen teil.

Generationenhaus im Burgerspital Bern Donnerstag, 22., bis Samstag, 24. Juni

Detailprogramm: www.literaturinstitut.ch (Der Bund)