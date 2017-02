Das Fest der Ungehobelten

Auch wenn wir Stadtberner uns ganz gerne als kulturellen Mittelpunkt des Kantons wähnen – in Biel brummt es derzeit fast genauso herrlich wie in der Hauptstadt. Die Musik spielt in Bars, Clubs, Fabrikhallen, Gaskesseln und Galerien – an diesem Wochenende gesellt sich eine ausgediente Autogarage zum Angebot: Das alle zwei Jahre stattfindende Festival Ear We Are feiert dort seine 10. Austragung, ein Musikfest, das nicht nur seit jeher aus den gängigen Hörgewohnheiten ausschert, sondern selbst die Freunde des Ungeläufigen immer wieder künstlerisch herauszufordern vermag.

In diesem Jahr sticht ein Name ganz besonders aus dem Programm heraus. Der Poet, Schauspieler, Autor, Musiker und Philosophie-Gelehrte Saul Williams wird am Eröffnungsabend gleich zweimal auf der Bühne stehen. Zunächst kleidet das musikalisch freigeistige Mivos Quartet seine Worte in bedrohliche Musik, später macht er in einem Soloauftritt den Furor über die Unzulänglichkeiten der Welt zu Poesie oder zu Musik – so ganz genau weiss man das beim Amerikaner nie. Leider musste die Gruppe Deerhoof ihren Auftritt am Ear We Are absagen. Sie schickt aber immerhin ihren Schlagzeuger vorbei, der sich mit dem Tom-Waits-Gitarristen Marc Ribot duellieren wird.

Richtig wild dürfte es werden, wenn der Saxofonist Thomas de Pourquery mit seiner Band Supersonic in Erscheinung tritt. Er bewegt sich im Spannungsfeld zwischen den Afro-Futurismus-Fantasien eines Sun Ra und wütendem Free Jazz, vernachlässigt dabei aber nie den rabiaten Groove. Wer es etwas geräuschhafter mag, der wird an den Konzerten der libanesischen Impro-Meister von Rouba3i20 glücklich oder bei den elektromusikalischen Grenzüberschreitungen der Svetlana Maras.

Alte Juragarage Biel Do–Sa, 2.–4. Februar.

(Der Bund)