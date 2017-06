Da gehen alle Würste auf

Im Jahr 2019 ist es so weit: Der Wähleranteil der Partei liegt bei 49,94 Prozent – das muss gefeiert werden! Mit Weisswein, Hörnlisalat, Toast Hawaii und einem flotten Lied. «Mir hei fasch d’Heufti / u hei Hunger nach meh!», singen die fidelen Anzugträger, und auch eine Thai-Schönheit wackelt munter mit. «Mir si fröhlech und suber wi Schnee / Sit so guet, s’il vous plaît, SVP!»

Es ist schwer, nicht mitzuwippen an diesem Vormittag in einem Berner Proberaum. Zwar dauert es noch ein bisschen bis zur Premiere, aber die Akteure drehen schon ganz schön auf. Die Gesten sind ausladend, die Wangen glänzen, und die Augen strahlen wie freundliche Sünneli. Wir befinden uns an einer Probe zum Musical «Sit so guet, s.v.p.» und erleben mit, wie Haltung, Schlagworte und Programm der SVP fachmännisch durch den Fleischwolf gedreht werden. Die Urheber des Polit-Ulks sind Matto Kämpf und Raphael Urweider (Text), Simon Hari alias King Pepe (Musik) und Dennis Schwabenland (Regie), die auch schon in früheren Produktionen zusammengespannt haben, zuletzt 2014 in «Erika in Afrika».

«Sit so guet, s.v.p.» ist für die Verhältnisse der Berner freien Szene eine Grossproduktion: mit einem sechsköpfigen Ensemble auf der Bühne, einem vierköpfigen Orchester und 22 eigens komponierten Liedern. Die Form verlangt auch eine gewisse Opulenz, schliesslich steht das Musical für Gefühle und Melodien in Übergrösse. Warum eigentlich ausgerechnet ein Musical? «Für eine Persiflage eignet sich das Genre besonders gut», sagt Matto Kämpf. «Singend lassen sich Sätze äussern, die man sonst auf der Bühne nie in den Mund nehmen würde.» Und Regisseur Dennis Schwabenland ergänzt: «Populismus funktioniert über Emotionen. Das Musical ebenfalls.»

Der Funke, der die Theatermacher ursprünglich entzündet hatte, war die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative. Dennis Schwabenland beschäftigte sich daraufhin näher mit dem Parteiprogramm der SVP – und erschrak. «Als Deutscher ist man vielleicht stärker sensibilisiert für reaktionäre Positionen. Im SVP-Programm wird das Bild einer idealen Schweiz gezeichnet, die es so nicht gibt – einer Schweiz voller Bauernhäuser und glücklicher, blonder Familien.» Alles, was nicht diesem Ideal entspreche, werde in diesem Papier vom Comic-Maskottchen Willy weggebellt. Schwabenland war klar: Da ist Stoff für eine Parodie.

Nur die Antifas lagen falsch

Auf sich aufmerksam gemacht hatte «Sit so guet, s.v.p.» bereits im April, als Plakate im SVP-Look an den Kultursäulen in der Stadt Bern aufgehängt wurden (der «Bund» berichtete). «Verständnis: nein!» wurde darauf etwa eine asiatisch aussehende Frau namens Maithai Landjäger-Satay zitiert, ohne dass ein eindeutiger Hinweis auf das Musical ersichtlich war. Manche der Plakate wurden beschädigt, eines, das in der Nähe der Reitschule hing, völlig verschmiert. «Die meisten ordneten die Plakate richtig ein. Mit Ausnahme einiger Antifas», sagt Matto Kämpf schmunzelnd. Prompt meldete sich auch die SVP. Man habe nichts gegen Ausländer, die sich in der Schweiz korrekt verhielten, liess sie ausrichten. Und weiter, dass die Aktion, fragwürdigerweise mit Subventionsgeld unterstützt, am Ende wohl vor allem ihr selber nütze. «Es war genau die Reaktion, die wir erwartet hatten», sagt Dennis Schwabenland. «Das Lustige war, dass sehr ähnliche Statements bereits in unserem Stücktext vorkamen, den wir Monate zuvor geschrieben hatten.»

Aber hat die SVP nicht einen Punkt, nämlich den, dass das Musical am Ende trotz aller kritischen Absichten Werbung für die Partei sein könnte? «Nun, die SVP begleitet einen ja sowieso», wirft Matto Kämpf ein. «Wichtig ist doch auch, dass man die eigene Truppenmoral stärkt.» Kämpf spricht damit aber auch ein potenzielles Problem von «Sit so guet, s.v.p.» an: dass sich nämlich nur jene das Stück ansehen werden, die politisch mit den Machern sowieso einig sind.

Dieses Problem ist allerdings eher ein theoretisches, wie sich bei der Kostprobe der Inszenierung zeigt, welche die Truppe an diesem Vormittag gibt. Es ist, kurz gesagt, ein grosser Spass. Für einmal mit der ganz grossen Kelle anrichten zu dürfen, kann offensichtlich sehr befreiend sein. Simon Hari, der die Musik verantwortet, spricht von Broadway, von Melodien mit Zuckerguss und von Akkord-Orgien; von einer Opulenz also, die er sich in seinem sonstigen Schaffen versagt: «In meiner Musik halte ich es gerne schlicht.» Extra large: Das gilt auch für die Figurenzeichnung und für den Text, dem kein Kalauer zu blöd ist – «nüt für Ungarn», sagt der Polterer Fritz Landjäger statt «nüt für unguet», oder «Stussländer».

Betont unzerknirscht ist die Haltung hinter der Produktion also. «Das ist ja oft das Problem der Linken: dass sie keinen Humor haben, und dass so wenig Spass, so wenig Sexyness zu spüren ist», so Schwabenland. Genau das wollen die Macher von «Sit so guet, s.v.p.» anders halten. Schliesslich liessen sich mit Unterhaltung vielleicht auch Menschen erreichen, die sonst den Weg in die Dampfzentrale nicht finden würden. Einen ähnlichen Effekt hat Schwabenland auch bei den Beteiligten festgestellt: «Viele sagten im Vorfeld, dass sie es nicht so mit Musicals hätten. Aber nun schmeisst sich jeder voll rein.»

Die Linken trinken

Es ist ein vielfältiger Cast, dem auch die Südafrikanerin Ntando Cele oder der Ägypter Wael Sami Elkholy angehören. Sie spielen zwei schweizbegeisterte Touristen, die im Stück einen entscheidenden Einfluss darauf haben, dass die SVP vier Jahre später, nach den Wahlen im Jahr 2023, bei einem Wähleranteil von sagenhaften 99,87 Prozent steht. Die letzten Linken haben sich dannzumal im Jura verschanzt, malen Transparente und trinken Absinth.

«Sit so guet, s.v.p.» zeichnet die Haudrauf-Vision einer Zukunft, in der eine gnadenlos opportunistische Partei die Schweiz beherrscht – inklusive Fondue unter Palmen (Klimawandel sei Dank) oder der Wirbelsäule des verblichenen Christoph Blocher: «das goldene Rückgrat der Nation». Kurz: Man ist sich für keine Wurstigkeit zu schade, schliesslich sind alle auf der Bühne Würstchen – nicht umsonst heissen sie Fritz Landjäger, Roger de Cervelat, Ibrahim al Merguezi oder Cecilia de Buurenworst. Subtil ist das alles nicht. Aber dafür schön saftige Kost. Auch wenn sie einem später, vielleicht, ein bisschen aufstossen wird. Aber das würden jene, die sie uns servieren, ja vermutlich wollen.

Dampfzentrale Premiere: Donnerstag, 20.30 Uhr. Weitere Vorstellungen: 23./24./28./29./ 30. Juni. «Wer ist das Volk?»: Gespräch mit Mitgliedern der Produktion und Gästen im Anschluss an die Vorstellung vom 23. Juni. «Post-SVP-Party» am 30. Juni im Foyer der Dampfzentrale. www.sitsoguet.ch (Der Bund)