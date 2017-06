Blunts, Girls und Baumwollpullis

Wenn uns die in Triolen gespielten Hi-Hats in die Gehörgänge stechen und Rapper wie der Österreicher Yung Hurn und die Deutsche Haiyti alle paar Monate neue Lieder inklusive Musikvideo ins Netz knallen, dann wissen wir, dass wir uns im Jahr 2017 befinden. Die Aufmerksamkeitsspanne ist auf drei Minuten geschrumpft, und was heute gerappt wird, ist morgen wieder vergessen. Ist das Fluch oder Segen? Das will hier nicht gewertet werden. Klar ist, dass die Formation Souls of Mischief in einer musikalisch gemächlicheren Zeit entstanden ist. Ihr erstes Werk heisst «93 ‚Til Infinity» und der Titel hat sich selbstprophezeit, weil: Die Zahl 93 steht für das Jahr der Bandgründung und «til infinity» will nichts anderes heissen als «bis in die Ewigkeit».

Souls of Mischief - There Is Only Now feat. Snoop Dogg Quelle: Youtube.com

So ist es. Dieses eine Album definiert die Karriere der Souls of Mischief bis heute, obwohl es mittlerweile fünf weitere gibt. Es gilt als Meilenstein des amerikanischen Westküsten-Raps, es paart den Hip-Hop mit Jazz und Soul und klingt nach vernebelter Baumwollpullover-Gemütlichkeit und seligem Kopfnicken.

Während die Souls of Mischief im Jahr 1993 von Blunts (also purem Marihuana, gerollt in Tabakpapier) und Girls inspiriert waren, philosophieren sie 2014 – gemeinsam mit Snoop Dogg übrigens – über die Liebe und Vergangenes («There Is Only Now»). Auch das neuste Werk ist eines für die Gemütlichen. Die Souls of Mischief haben nämlich einfach dort weitergemacht, wo sie nie aufgehört haben.

