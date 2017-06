Auf die Bühne gepfiffen

Vielleicht könnte man so weit gehen und sagen, Machina ex habe das Theater erneuert. Oder zumindest so spannend neu aufbereitet, dass man meinen könnte, es habe wirklich noch etwas zu vermitteln. Das deutsch-schweizerische Kollektiv münzt das Erlebnis von Videospielen auf die analoge Realität um und schafft Theatererlebnisse, welche die klassische Trennung von Publikum und Schauspielenden aufheben. Im Jahr 2011 etablierte sich das aus einem Studenten-Projekt entstandene Kollektiv mit dem Stück «15 000 Gray» und ist seither Bestandteil so manchen Festivals, das sich moderne Kunst, insbesondere die Performance, auf die Fahne schreibt.

Somit passt Machina ex hervorragend in das Konzept des Festival Belluard Bollwerk International, das dieses Jahr zum 34. Mal stattfindet. Im Jahr 1983 gegründet, entstand es aus dem Wunsch heraus, das verwunschene bilingue Städtchen Freiburg kulturell zu beleben. Das scheint geklappt zu haben. Dieses Jahr versammeln sich innerhalb von zehn Tagen Kunstschaffende aus Berlin, Lettland, London, Marrakesch, New York, Antwerpen, Paris und einigen Schweizer Städten in Freiburg, um zu zeigen, was auf dem – eher alternativen – Kunstmarkt gerade so läuft.

Der einzig sichere Ort

Machina ex befinden sich bereits seit Mai dieses Jahres auf dem Bollwerk-Areal, um ein für das Festival geschneidertes interaktives Spielerlebnis zu generieren. «Bastion 2492» nennen sie ihr Stück und zugleich die Burg, welche den einzig sicheren Ort darstellt in einer dystopischen Welt irgendwann in der Zukunft. Während der ganzen Festivaldauer haben jeweils zwölf Personen pro Aufführung die Möglichkeit, sich durch das Szenario zu spielen.

Sowieso spielt sie keine grosse Rolle am Belluard Bollwerk, die klassische Bühne als Austragungsort. Ein weiteres Beispiel dafür ist die Aktion der Compagnie O: In ganz Freiburg sucht sich das Kollektiv aus Marrakesch Orte aus, um dort eine Mischung aus Tanz und Theater zu vollführen, gekleidet in Schwarz, mit weissen Hauben auf den Köpfen. Allein dieser Anblick wirkt herausfordernd. Sind das Nonnen? Was genau bezwecken diese Frauen? «Corbeaux» heisst dieses Stück, das mehr will, als perfekte Körper in tadellosen Bewegungsmustern zu zeigen. In «Corbeaux» geht es um Vielfalt, Verstörung und das Generieren von Zusammengehörigkeit. Der fixe Kern besteht aus Tänzerinnen aus Marrakesch, während lokale Künstlerinnen eingeladen wurden, die Truppe zu ergänzen.

Und dann ist da diese Busreise, welche ebenfalls auf die klassische Bühne pfeift. Der in Lausanne geborene Künstler Massimo Furlan lädt auf eine nächtliche Fahrt ins Irgendwo. Zur Linken und zur Rechten werden wunderliche Figuren aufkreuzen und die Reise mitgestalten. Da «festes Schuhwerk» empfohlen wird, kann damit gerechnet werden, dass dieses Gefährt an verschiedenen Orten Halt macht, um das Publikum aussteigen zu lassen.

Für die diesjährige Festivalausgabe sind Künstler eingeladen werden, die keine Scheu haben vor dem Instrumenten-Mix, davor, sich in sämtlichen Sparten zu bedienen und daraus Neues zu entwickeln. So tut es auch der Franzose Philippe Quesne, der mit «Welcome to Caveland» Maulwurfskostüme einer seiner früheren Theaterproduktionen wiederverwendet, um in einer Höhle der Magdalena-Einsiedelei ein Konzertspektakel zu vollführen. Auch hier setzt das Festival auf Zusammenarbeit mit Lokalen, in diesem Fall ist es unter anderem die Frontfrau der Elektro-Pop-Band Solange la Frange, Julie Hugo.

Gewusel von Möglichkeiten

Das Belluard Bollwerk bekennt sich auch zum klassischen Büroraum, wenn da etwa das Team Love Machine Unterstützung bietet beim Ändern von Wikipedia-Einträgen. Das Motto: Je unterschiedlicher die Menschen, welche Wikipedia mitgestalten, desto diverser und unhierarchischer die Einträge. Was das mit Kunst zu tun hat? Als ob das eine Rolle spielen würde, in diesem Gewusel aus Möglichkeiten und Vorlieben. Bleibt nur noch, sich zu entscheiden.

Diverse Orte, Freiburg Donnerstag, 22. Juni, bis Samstag, 1. Juli.

www.belluard.ch (Der Bund)