Vom Verschwinden des Flüchtigen

Ein Interieur mit Landschaft im Hintergrund, im Vordergrund das Bild eines Fotografen. Es ist an eine ochsenblutrote Wand gelehnt, in die sich vom langen Hängen Umrisse von anderen Bildern eingeschrieben haben. Oder sind es die zukünftigen, die möglichen Orte des Bildes, das seinen Platz noch nicht gefunden hat? Kotscha Reist malt nach Fotografien, auch solchen, die er selbst gemacht hat. Ein Selbstporträt ohne Selbst? Ein Bild des Malens ohne Malerei? Die verwinkelte Raum- und Gedankenstruktur, das schief einfallende Licht – der scheinbar psychologisch aufgeladene Symbolismus dieses Werks erinnert an die Interieurs des bald seit hundert und einem Jahr toten dänischen Malers Vilhelm Hammershøi: angespannte Melancholie, unruhige Stille, Schönheit und Abwesenheit. Sagen, was ist, wollte Reist noch nie. Zeigen, was auch noch ist, jedoch schon.

Neue Technik

Bild-im-Bild-Konstellationen kommen bei Reist öfter vor. Sie dienen ihm dazu, sich vom Dargestellten und von der Bildgattung als Ganzes zu distanzieren, das «Narrativ zu brechen», wie er sagt. So haben seine Bilder Linien und Halbrahmen, in eine Landschaft schreibt er kaum lesbar «Bamal», als finde er sie ebenso «banal» wie «nicht schlecht». Und Geschichten verpackt Reist ohnehin gleich ganz in Schachteln oder verbirgt sie in Stapeln alter Zeitungen. Von jedem Bild weiss er zu sagen, was es zeigt und woher es kommt. Zu wissen braucht mans nicht. Nur das vielleicht: «Early Morning Parc» ist ein Bern-Bild, wie es noch keines gibt.

Neuerdings dunkelt Reist seine Leinwände erst ab, dann erst werden sie hell übermalt. Dadurch löst er sich von seiner eher wässrigen, hellen Malweise. Die Formen werden plastischer, die Farben satter, und überhaupt sind die neuen Gemälde insgesamt von einer überraschenden Sattheit. Das Flüchtige verschwinde aus seinen Bildern, sagt Reist. Was nicht heisst, dass sie ihre Geheimnisse preisgäben. Was bedeutet zum Beispiel diese chinesische Vase, deren Dekoration noch mit leichter, deren Hintergrund aber von langer Hand als monumentaler Farbverlauf gemalt ist?

Alles wie gehabt

Auch ziemlich monumental, jedenfalls als Geste: Reist malt seine Malerschuhe. Noch ein Selbstporträt der anderen Art, und man ist froh um den Titel «My Shoes», denn das Motiv ist ein Verweis auf Van Gogh und damit auf einen erbitterten Philosophenstreit. Eines von Van Goghs Schuhstillleben hat nämlich die hochtrabendsten Interpretationsstürme ausgelöst und zwar nur, weil man nicht weiss, wem diese Schuhe gehörten. Heidegger wollte es wissen, der amerikanische Kunsthistoriker Meyer Schapiro wollte etwas anderes wissen, und Jacques Derrida belehrte beide eines Besseren. Heidegger: «Dieses Paar Schuhe gehörte einer Bäuerin.» Schapiro: «Dieses Paar Schuhe gehörte Van Gogh.» Der kluge Derrida: «Dies ist gar kein Paar Schuhe.» Was man alles hinter sich hat. Solche Unklarheiten lässt Reist hier nicht zu: Das sind meine Schuhe, das bin ich, so male ich. Vielleicht lichtet sich der Nebel, in dem sich Reists Malerei zuletzt bewegte und bisweilen mit dem Verschwinden kokettierte, doch etwas. Weil ihm das Malen selbstverständlicher geworden ist. Das jedenfalls legt der Titel der Ausstellung nahe: «Painting as usual». Doch, ganz gewöhnlich ist das alles nicht. In den kommenden Monaten zeigt das Kunsthaus Grenchen eine Überblicksschau von Reists Werk. Es ist seine erste institutionelle Einzelausstellung. Es werde, Überraschung, auch Objekte zu sehen geben, sagt Reist, «Gebasteltes», richtiges «Malerzeug». Also doch alles wie gewohnt.

Galerie Bernhard Bischoff, Bern. Bis 18. Februar 2017. (Der Bund)