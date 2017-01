Gestochen scharf

Im Dezember 2016 wurde Emil Zbinden (1908-1991)von der Stadt Bern anlässlich seines 25. Todestages mit zwei Gedenktafeln an der Münsterund an der Brunngasse geehrt. Nicht nur, weil er da wohnte und arbeitet: Zbinden gilt als einer der wichtigsten Holzstecher der Schweiz.

Zbindens Hauptwerk sind 900 Holzschnitte für die 16 Jeremias-Gotthelf-Bände der Büchergilde Gutenberg. Daneben hat er aber auch Kinderbücher, Schutzumschläge, Titelseiten und Vorsatzpapiere gestaltet und neue Schriften entworfen.

In Herzogenbuchsee, wo Zbindens Vater als Postillon bei der Pferdepost arbeitete, verbachte er seine erste Schulzeit. Später, als der Betrieb auf Autoverkehr umstellte, zog er mit der siebenköpfigen Familie nach Bern. 45 Holzschnitte aus dem Fundus der Stiftung Hans Ulrich Schwaar sind nun in seinem früheren Wohnort zu sehen. Die minutiös gestochenen Formate zeigen, was Zbinden in seiner Umgebung beobachtete, Winterlandschaften, Kinder beim Schlitteln in den Emmentaler Hügeln, volkstümliche Kirchweihszenen und Bauern beim Holzen und auf dem Feld.

Vernissage Bibliothek Herzogenbuchsee (Bernstr. 17): Sa, 21. Januar, 10.30 Uhr. Offen während der Betriebszeiten. www.biblio-buchsi.ch (Der Bund)