Die Umwelt flachgelegt

Kuitca, einer der führenden zeitgenössischen Künstler Argentiniens, legt die Umwelt flach, indem er untersucht, wie sich Abwesenheit, Bewegung und Stille zweidimensional ausdrücken lassen. In den Arbeiten, die zwischen 1990 und 2000 entstanden sind, lässt er sich durch Architektur, Theaterbestuhlungspläne und Kartografie inspirieren.

Die Umwelt spielt auch in den neusten Abstraktionen eine Rolle, wenn er seine Leinwände mit Eingängen und Durchgangsräumen bespielt. Wie Kuitca wirft auch Delphine Reist ein Auge auf die reale Welt. Unter dem Titel «Mitarbeiter denken positiv» demaskiert sie in Video und Installation ein gesellschaftliches Modell, das auf dem Weg in den Fortschritt in den Kollaps führt. Wenn sie in sinnlosem Aktionismus Schreibtischstühle um sich kreisen lässt oder Sprühdosen für synthetischen Schaum zur Explosion bringt, dann öffnet sich hinter der Bedrohlichkeit eine absurde Dimension.

Kunsthaus Pasquart Seevorstadt 71, Biel. Bis 26. März. Mi/Fr, 12–18 Uhr, Do, 12–20 Uhr, Sa, 11–18 Uhr. (Der Bund)