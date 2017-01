Äusseres Sehen und inneres Schauen

Er war Künstler und Intellektueller, ausserordentlich belesen, mit einer Vorliebe für satirische Texte von Voltaire, Poe oder E. T. A. Hoffmann. Den Grundstock von Paul Klees Bibliothek bildete der bildungsbürgerliche Kanon seiner Zeit, von den antiken Autoren über die Klassiker Goethe und Schiller bis zu den Romantikern.

Aristophanes, der Vater der griechischen Komödie, war ein Liebling Klees. Wenn er als Künstler etwas Ähnliches zustande brächte, bekannte er einmal, wäre er glücklich. Ein Fixstern war Goethe, für Klee einer der grössten Künstler aller Zeiten, überdies der einzige erträgliche Deutsche, notierte er einmal im Tagebuch. In einigen Werken bezog er sich auch auf Goethes erzählerisches Werk.

So nannte er eine Lithografie von 1912 «Vignette zu Göthe: Das ewig Weibliche» und verwies ausdrücklich auf die letzte Zeile im zweiten Teil der Faust-Tragödie.

«Taufe seiner Kinder»

Mitten in der neuen Ausstellung zu Klee im Untergeschoss steht eine helle Leselounge mit Büchergestellen und Sitzgelegenheiten aus Seekieferholz, eingerahmt wird das Ganze von roten Wänden. Die Tische aus Aluminium sind aus einer Fläche, lasergeschnitten und gefaltet.

Die Leselounge soll als Plattform dienen für ein intensives Vermittlungsprogramm und Lesungen. Konzipiert vom Berner Designer Beat Frank, kann man hier die originalen Bücher aus Klees privater Bibliothek betrachten; rund 70 ausgabegleiche Exemplare laden zudem zur Lektüre ein. In der von Michael Baumgartner kuratierten Ausstellung, die in drei Phasen mit unterschiedlichen Akzenten bis Ende November dauert und repräsentative Werke aus allen Schaffensperioden versammelt, steht der Philosoph, Wortakrobat und Poet im Zentrum.

Klees sprachkünstlerische Schöpfungen, oft mit feinem Sinn für Ironie und Witz, schaffen assoziative Zugänge zu seinen Bildern und öffnen neue Ebenen, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Vor allem im Spätwerk habe es bei der Titelgebung «vor Einfällen nur so aus ihm herausgesprudelt», sagt Michael Baumgartner.

In einem Raum werden denn auch einige Bilder in einer dichten Petersburger Hängung den Titeln gegenübergestellt, die vis-à-vis vor gelbem Hintergrund prangen: «Nymphe im Gemüsegarten» oder «Ungeheuer in Bereitschaft». Klee nannte die Titelfindung, oft im Dialog mit Freunden, Bekannten oder Schülern, die Taufe seiner Kinder.

Dank Klees Schwester Mathilde sind auch diverse Schulausgaben des Gymnasiasten Paul Klee erhalten, versehen mit Randnotizen und -zeichnungen. So hat er sich etwa in einer Ausgabe von «Philoctetes» aus dem Jahr 1889 am Rand in einem «katzenhaften Selbstporträt» festgehalten. Wie zahlreiche andere Künstler war auch für Klee das Selbstporträt ein wichtiges Medium, um sich mit seiner Rolle als Künstler zu befassen.

Er inszenierte sich dabei, wie einige Beispiele in der Ausstellung zeigen, weniger in traditioneller Manier als Maler vor der Staffelei, sondern meist als Denker oder gar in der Pose des Melancholikers – ein seit Dürer bekanntes Motiv – mit auf der Hand aufgestütztem Kopf. In einer Illustration aus der «Bildnerischen Gestaltungslehre» skizziert er eine Ganzheitsvorstellung, wobei die optische Wahrnehmung der Welt der «irdischen Verwurzelung» und einer «kosmische Gemeinsamkeit» bedürfe.

Eine Entdeckung ist «Mister Sol» aus dem Jahr 1919: Die durchscheinende Ölpause auf Papier und Karton kann von beiden Seiten betrachtet werden: Während hinten das Antlitz Klees zu sehen ist, dominiert von vorne das dritte Auge auf der Nasenwurzel, allsehend und allwissend. Äusseres Sehen und inneres Schauen mussten, so Klees Überzeugung, miteinander verbunden werden, um künstlerische Wahrheit zu erreichen.

Vernissage Donnerstag, 18 Uhr. Die Ausstellung dauert bis zum 26. November. Begleitprogramm: www.zpk.org. (Der Bund)