In Ihrem neuen Film tragen Sie in jeder Szene einen Hut, sogar im Pyjama...

Das ist historisch überliefert: Ich spiele den Lektor Max Perkins, der sich um die Bücher von Schriftstellern wie F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway kümmerte. Der soll seinen Hut tatsächlich nie abgelegt haben.

Wieso nicht?

Die einfache Antwort ist: Er war schwerhörig, der Hut hat ihm die Ohrmuscheln nach vorne gedrückt, wodurch er etwas besser hören konnte. Hörhilfen wollte er keine tragen. Aber es gibt auch andere Erklärungen.

Zum Beispiel?

Er pflegte zu sagen, der Hut helfe ihm im Büro, weil es so aussah, als ob er gerade aufbrechen wollte. Wenn also jemand auftauchte, den er nicht sehen wollte, war sein Hut eine gute Entschuldigung.

In diesem Büro hat er schwierige Autoren empfangen wie den Schriftsteller Thomas Wolfe.

Ja, eigentlich sass Perkins immer im Büro, ging höchstens einmal fischen mit Hemingway. Aber Thomas Wolfe verkörperte vielleicht am besten die Seite, die auch in ihm war, die er aber nicht ausleben konnte: das Wilde, das Furchtlose. Er bändigte es als Verleger, indem er die Schreibflut von Wolfe in den Griff bekam. Auch dieser schrieb übrigens manchmal über den Hut seines Lektors, irgendwo steht sogar, Perkins habe ihn auch zum Duschen anbehalten.





Der Dichter und sein Lektor: Colin Firth als Perkins, Jude Law als Wolfe.

Stimmt das?

Nein. Gegen eine solche Szene hätte ich mich gesträubt. Ich stritt mit Regisseur Michael Grandage sowieso zwei- oder dreimal deswegen. Ich fürchtete, dass ein bisschen zu viel Symbolik in den Hut gesteckt wurde. Zum Abendessen zu Hause hätte er ihn ruhig auch ausziehen können, dachte ich. Aber er blieb strikt: Der Hut bleibt an!

Sie nehmen ihn nur am Ende ab.

Natürlich, das ist die Schlüsselszene, auf die alles hinausläuft. Und tatsächlich: Ich fühlte mich sogar beim Spielen ganz nackt ohne Hut. Das war wohl die Absicht.

Die Kopfbedeckung hat Ihr Spiel beeinflusst?

Das tun Kleidungsstücke immer, positiv oder negativ. Sie können dich schützen, beim Spielen, oder dafür sorgen, dass du dich exponiert und lächerlich fühlst. Das ist alles ziemlich nebulös. Aber es ist schon vorgekommen, dass ich keinen Zugang zu einer Rolle fand, es aber dann sofort ging, sobald ich das Kostüm trug.

Max Perkins nahm sich seiner Dichter an, als ob es seine Söhne wären.

Er hatte Töchter und war äusserst stolz auf sie. Aber vielleicht hat er die Autoren schon als Söhne betrachtet. Wie gesagt, er war eine Art Anti-Abenteurer, er hat keine Reisen gemacht, keine Kriege gekämpft, keine Stierkämpfe angeschaut. Aber er liebte Menschen, die solche Dinge beschrieben. Tolstois «Krieg und Frieden» lag auf seinem Nachttisch, er las es wieder und wieder.

Sind Sie selber ein Leser?

Oh ja, ich lese viel. Und ich wünschte, ich könnte mit mehr Leuten darüber sprechen. Aber es ist nicht unbedingt das, mit dem man an einer Party beim Small Talk glänzen kann. Zu Perkins Zeiten war das anders, es war ein goldenes Zeitalter für die Literatur, die gefeiert wurde wie heute nicht mehr. Ganz besonders jetzt, wo alles digital wird.

Das stört Sie?

Ich merke einfach, wie ich abgehängt werde. Im März hat zum Beispiel meine Zeitung «The Independent» seine Papierausgabe eingestellt, es gibt sie nur noch digital. Klar wird das auch gelesen, und viele der Artikel sind immer noch gut. Aber ich brauche das Papier, auch bei einer Zeitung. Da bin ich Nostalgiker. Wobei ich nicht nur schwarzmalen will.

Sie tun es schon ein wenig!

Klar verlieren wir etwas, sollte es keine gedruckten Bücher und Zeitungen mehr geben. Aber die positiven Seiten sehe ich auch: Trotz aller Geschwindigkeit, Brutalität und Vulgarität, die man im Internet antreffen kann, ist es immer noch ein grossartiges Hilfsmittel. Gerade für Menschen, die an Orten leben, wo die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist.







Die Schriftsteller, die Max Perkins betreute, scheinen alle am Leben gelitten zu haben.

Gut, es gibt das Klischee: Wer gut ist, muss ganz unten durch. Dafür existieren ja genügend Beispiele, aus allen Jahrhunderten. Aber man darf das nicht verallgemeinern. Ich bin überzeugt davon, dass es auch glückliche Schriftsteller gibt, irgendwo da draussen in der Welt.

Und glückliche Schauspieler?

Das Leid kann in der Tat zum Fetisch werden. Als ich zur Schauspielschule ging, gab es Mitschüler, die das richtig kultivierten: Ich muss leiden, damit ich ein grossartiges Genie werde. Das finde ich nun wirklich gefährlich. Und es hat in der Regel nichts gebracht. Wenn es nur das Leiden wäre, das uns kreativ macht, wären wir alle ab und zu Genies. So ist es ja nicht.

Sie spielen oft unglückliche Personen?

Ja, aber nicht, weil mein Leben unglücklich ist. Der Grund ist einfach: Wo es keine Probleme gibt, ist auch keine Geschichte. Eine Film über eine glückliche Ehe, in der alles klappt, wäre furchtbar langweilig. Konflikte gehören dazu. Aber nicht alles mit Konflikten drin muss gut sein. Ich glaube, der Sänger Tom Waits hat einmal gesagt: «Die Welt ist ein höllischer Ort. Und schlechtes Schreiben verdirbt die Qualität unseres Leidens.» Das könnte man auch über schlechtes Filmen sagen.

