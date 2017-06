Von Forellen und Karpfen

Diese Woche geht es in einer Aufgabe um die Frage, wie viele Forellen und Karpfen Fischer aus dem Wasser gezogen haben. Die zweite Aufgabe dreht sich um das Gewicht von Münzen. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Gefangene Fische

Zwei Fischer haben 80 Fische gefangen. Dabei waren 5/9 des Fanges des ersten Fischers Forellen und 7/11 des Fanges des zweiten Fischers Karpfen. Wie viele Fische hat jeder gefangen?



Aufgabe 2: Gewicht der Münzen

28 Münzen liegen auf dem Tisch in der Form eines gleichseitigen Dreiecks: Es ist bekannt, dass die Summe der Gewichte jeder Dreiergruppe sich paarweise berührender Münzen 10 Gramm beträgt. Bestimmen Sie die Summe der Gewichte der 18 Münzen, die am Rand des Dreiecks liegen.





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie sie gerne unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (Tages-Anzeiger)