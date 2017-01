Auch diese Woche fordern wir Ihre Denkmuskeln an dieser Stelle mit zwei Aufgaben. Die eine handelt wieder einmal von den Rittern und Lügnern, die andere ist eine kleine Rechenaufgabe. Viel Spass beim Knobeln – und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.



Aufgabe 1: Ritter und ihre Götter



100 Personen (Ritter und Lügner) leben auf einer Insel. Ritter sagen immer die Wahrheit, die anderen lügen immer. Jeder Bewohner der Insel glaubt an einen der drei Götter – Gott der Sonne, Gott des Mondes oder Gott der Erde. Jedem Bewohner wurden drei Fragen gestellt:



1. Glauben Sie an den Gott der Sonne?

2. Glauben Sie an den Gott des Mondes?

3. Glauben Sie an den Gott der Erde?



Man hat 60, 40 und 30 positive Antworten bekommen. Wie viele Lügner sind auf dieser Insel?



Aufgabe 2: Der Glaskasten



In einem geschlossenen, quaderförmigen Glaskasten befinden sich 600 Kubikzentimeter Wasser. Legt man den Kasten mit seinen verschiedenen Aussenflächen auf eine horizontale Ebene, so ergeben sich für die Wasserhöhe im Kasten einmal 2 cm, einmal 3 cm und einmal 4 cm.



Wie gross ist das Volumen des Glaskastens?





Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die Folge von letzter Woche gibt es hier. Die Auflösung finden Sie kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben – teilen Sie sie gerne unten. Sehen Sie aber bitte von der Auflösung ab. (DerBund.ch/Newsnet)