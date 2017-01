Das Leiden von Djourou und Co.

Die Rückrunde beginnt heute in der Bundesliga, das Duell der ungleichen Clubs Freiburg und Bayern München macht den Auftakt. Und nachdem es ganz zum Schluss der Vorrunde an der Spitze doch noch zu einer Art Zäsur gekommen ist, stellt sich die Frage: Setzt sich der Rekordmeister nun gegen den wackeren Herausforderer RB Leipzig doch klar durch?

Mit ihren Berufskollegen in Deutschland müssen insesamt auch 20 Schweizer wieder an die Arbeit. Die Einzelkritik nach den Trainingslagern in der Winterpause zeigt: Die Situation hat für viele auch schon besser ausgesehen. Vereinzelte spielen gar nicht, andere nur ab und zu, und nur wenige sind wichtige Stützen. Wie sehen Sie, der Leser, die Situation der Schweizer und Lage der Liga?

Umfrage Welcher Schweizer wird besonders überzeugen in der Rückrunde? Roman Bürki

Josip Drmic

Haris Seferovic

Admir Mehmedi

Yann Sommer

Nico Elvedi

Ricardo Rodriguez

Valentin Stocker

Fabian Frei

Marwin Hitz

Pirmin Schwegler

Steven Zuber

Fabian Schär

Diego Benaglio

Abstimmen Roman Bürki 33.5% Josip Drmic 7.8% Haris Seferovic 1.1% Admir Mehmedi 3.4% Yann Sommer 11.7% Nico Elvedi 2.8% Ricardo Rodriguez 5.6% Valentin Stocker 7.8% Fabian Frei 5.6% Marwin Hitz 15.1% Pirmin Schwegler 0.6% Steven Zuber 1.7% Fabian Schär 0% Diego Benaglio 3.4% 179 Stimmen



Umfrage Welcher Schweizer wird abfallen? Fabian Schär

Haris Seferovic

Valentin Stocker

Fabian Frei

Ricardo Rodriguez

Roman Bürki

Yann Sommer

Nico Elvedi

Shani Tarashaj

Steven Zuber

Johan Djourou

Roman Bürki

Admir Mehmedi

Marwin Hitz

Abstimmen Fabian Schär 19.3% Haris Seferovic 21.4% Valentin Stocker 10.7% Fabian Frei 2.1% Ricardo Rodriguez 1.4% Roman Bürki 0.7% Yann Sommer 0.7% Nico Elvedi 1.4% Shani Tarashaj 10% Steven Zuber 2.9% Johan Djourou 27.1% Roman Bürki 0.7% Admir Mehmedi 1.4% Marwin Hitz 0% 140 Stimmen



Umfrage Wer wird Meister? Bayern München

Leipzig

Hertha BSC Berlin

Dortmund

Hoffenheim

Abstimmen Bayern München 82.6% Leipzig 8.3% Hertha BSC Berlin 0.8% Dortmund 3.0% Hoffenheim 5.3% 132 Stimmen



Umfrage Wer steigt ab? Darmstadt

Hamburg

Ingolstadt

Freiburg

Gladbach

Bremen

Augsburg

Abstimmen Darmstadt 44.4% Hamburg 20.6% Ingolstadt 25.4% Freiburg 1.6% Gladbach 0.8% Bremen 4.8% Augsburg 2.4% 126 Stimmen



Umfrage Weshalb verfolgen Sie die Bundesliga? Mein Lieblingsclub spielt dort

Wegen der Schweizer

Guter Fussball

Wegen der Stimmung in den Stadien

Abstimmen Mein Lieblingsclub spielt dort 11.2% Wegen der Schweizer 27.2% Guter Fussball 49.6% Wegen der Stimmung in den Stadien 12% 125 Stimmen



(czu)