«Endlich ein Präsident mit Rückgrat»

Nach dem Angriff der US-Armee auf einen Luftwaffenstützpunkt in Syrien lassen die Reaktionen auf den Social-Media-Kanälen, allen voran natürlich Twitter, nicht lange auf sich warten. Die Meinungen gehen auseinander: Trump-Befürworter wenden sich von ihrem Präsidenten ab, andere stimmen seiner Linie zu, wieder andere verurteilen das Bombardement.

Einige Twitterer erinnern Trump an seine früheren Aussagen, die zum Glück für alle sichtbar auf Twitter dokumentiert sind.

When u get into presidency ???? and realize that u've become the one thing that you were trying to destroy. #Syria @realDonaldTrump pic.twitter.com/DzrA8UmAAM — ? (@vacxtion) 7. April 2017

Die Zahlen haben wir nicht kontrolliert, aber so oder so ähnlich geht eine einfache Rechnung auf.

The cost of 50 Tomahawk missiles could support 2,000 Syrian families for a year. #Syria — Donald J Orwell (@DonaldJOrwell) 7. April 2017

Eine Moderatorin von al-Jazeera beschreibt, was viele Amerikaner umtreibt.

You have no moral high ground when you bomb a country and then ban its refugees. #Syria — Dena Takruri (@Dena) 7. April 2017

Ein Trump-Fan freut sich über das Rückgrat des Präsidenten.

I am proud to FINALLY have a president with a backbone. #syria @realDonaldTrump — Carl Higbie (@CarlHigbie) 7. April 2017

Es gibt auch nüchterne Zustimmung.

I stand with @POTUS. He drew a HUGE line in the sand. Time to end this terrorism— think about all of the people that were gassed. #Syria — Josh Gremillion (@joshgremillion) 7. April 2017

Und nicht alle Trump-Wähler sind erfreut.

I do not support my presidents decision to attack Syria without congress. This is not why I voted trump. I do not want war. — Berg510 (@jbergie69) 7. April 2017

Der deutsche Grünen-Politiker Jürgen Trittin vermutet, dass Donald Trump Härte zeigen will.

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin vermutet hinter dem US-Luftangriff in Syrien innenpolitische Gründe. https://t.co/rIMVmnT9oQ @JTrittin pic.twitter.com/4Xg8XejjFh — Die Nachrichten (@DLFNachrichten) 7. April 2017

Dieser User bringt die generelle Sinnlosigkeit von Krieg und dessen Rechtfertigung auf den Punkt.

Und wieder töten sie Menschen, mit der Begründung, dass diese Menschen Menschen töten und Menschen töten falsch sei.#Syria #USA pic.twitter.com/zlqK5McaQp — ?DerZottel? (@KotzenderStern) 7. April 2017

Eine Palästinenserin aus Chicago tut das, was immer passiert in diesen Fällen: Sie bittet um himmlischen Beistand.

All opinions aside, Pray for the people of Syria, that's it. #Syria — Hadeel Maadi (@hadeel_maadi) 7. April 2017

Ein Trump-Unterstützer sucht das Heil ebenfalls im Gebet – mit einem «Kunstwerk» wie aus den frühen Zeiten des Internets.

God bless #PresidentTrump. Please remember he has information we don't. He was deeply moved and his decision in #Syria was necessary. ???????????? pic.twitter.com/g4uFHVrwwS — Brian Fraser (@bfraser747) 7. April 2017

Treiben Präsident Trump die Umfragewerte zu extremen Massnahmen?

#Trump steht innenpolitisch nicht gut da. Was macht dann ein US-Präsident am besten, um an Zustimmung zu gewinnen? Krieg führen. #Syrien — Mo?ika ?aria (@3mausimhaus) 7. April 2017

Auch aus der Schweiz gibt es Zustimmung für Trump.

Ich muss es schreiben. Danke #Trump Ob richtig oder falsch, jedenfalls nicht tatenlos #Syria — Der Bestatter Privat (@BeniHochuli) 7. April 2017

Dieser Twitterer aus der rechten Ecke teilt sonst auch mal antisemitische Bilder. Er nimmt – ein typisches Muster – Russland und Syrien in Schutz.

Anscheinend hat jeder Staat das Recht, Bomben auf #Syrien zu werfen, ausser die Syrer und Russen, dann handelt es sich um Kriegsverbrechen. — HeinrichKrug (@Heinrich_Krug) 7. April 2017

Genau die gegenteilige Meinung vertritt ein Twitterer aus Österreich.

Und der Twitter-freudige Präsident? Der hat sich noch nicht dazu geäussert. Allein seine Ankündigung wurde über seinen @POTUS-Twitter-Kanal verbreitet.

Tonight I ordered a targeted military strike...... pic.twitter.com/3nUzrdiGzX — President Trump (@POTUS) 7. April 2017

(DerBund.ch/Newsnet)