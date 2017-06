Wie Apple seine Geheimnisse schützt

«Ja, wir haben die Geheimhaltung noch mal verbessert», bestätigte Apples Marketing-Chef vor zwei Wochen in einem Interview. Schon 2012 hat sein Boss Tim Cook in einem Interview angekündigt die Geheimhaltung rund um Produkte und Neuheiten noch mal deutlich verbessern zu wollen.

Und jetzt das: Das Online-Magazin «The Outline» berichtet äusserst detailliert von einer Apple-internen Präsentation zum Thema Geheimhaltung.

Ehemalige Geheimdienstler

Unter dem Titel «Stopping Leakers – Keeping Confidential at Apple» präsentierten ein «Director of Global Security», ein «Director of Worldwide Investigations» und eine Mitarbeiterin des «Gobal Security communications and training teams», wie Apple verhindert, dass Neuheiten zu früh an die Öffentlichkeit kommen.

Im Zentrum dieser Bestrebungen steht ein Team aus ehemaligen Mitarbeitern von Geheimdiensten, Justizbehörden und des Militärs. Seien früher vor allem die Fabriken in China und die darum herum angesiedelten Zulieferer häufig die Quelle von Leaks gewesen, habe sich das nun verlagert.

Gestohlene Geräte zurückgekauft

Apple habe die Geheimhaltung in Fabriken so weit verbessert, dass nun mehr Leaks direkt aus Cupertino, dem Hauptsitz von Apple, kommen würden. «Das letzte Jahr war das erste Jahr, in dem Apples Büros mehr Informationen geleakt hätten als die Zulieferer», zitiert «The Outline» den Apple-Manager David Rice.

Ein besonders schmerzhaftes Jahr sei 2013 gewesen. Damals hätte Apple rund 30'000 gestohlene Gehäuse des iPhone 5C auf dem Schwarzmarkt zurückkaufen müssen, um zu verhindern, dass sie in die falschen Hände gerieten.

