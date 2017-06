Sony setzt auf Superzeitlupe

Kantig, wuchtig und ein bisschen wie ein Lamborghini aus den 1980er-Jahren: Das Sony Xperia Z1 ist auch nach vier Jahren mein Favorit in Sachen Handydesign. Die Grösse des Telefons ist gerade richtig. Es liegt bequem in der Hand. Der markante Metallrahmen sieht nicht nur gut aus, er hat das Handy auch zahlreiche Stürze überleben lassen.

Dass der Bildschirm für die Gerätegrösse ziemlich klein ist, lässt es, verglichen mit anderen aktuellen Handys, allerdings doch ziemlich alt aussehen. Trotzdem hänge ich nach wie vor an dem Mobiltelefon und habe entsprechend auch immer noch eine einsatzbereite SIM-Karte drin.

Insgeheim warte ich seither auf einen Nachfolger von Sony. Doch mit den Jahren wurde das Design runder, und zwischendurch waren die Xperia-Handys nicht einmal mehr wasserdicht.

Das neuste Xperia kostet 800 Franken und hat den etwas umständlichen Namen XZ Premium. Es bringt alles mit, was Sony an Technologie zu bieten hat.

Verspiegelte Rückseite

Optisch erinnert es entfernt an das Z1. Insgesamt macht es einen runderen Eindruck. Man kann kaum unterscheiden, was nun aus Glas, Plastik oder Metall ist. Unser Testmodell schimmerte in einem attraktiven Blau-Grün-Schwarz. Die verspiegelte Rückseite ist ein Hingucker, zieht aber auch Fingerabdrucke an. Der Fingerabdrucksensor befindet sich wieder im Power-Knopf an der Kante, was sich im Alltag bewährt hat.

Auffällig ist, wie gross sich das Handy anfühlt. Es hat in etwa dieselbe Grösse wie das iPhone 7 Plus. Auch der Bildschirm ist mit 5,5 Zoll identisch. Dass die Auflösung mit 4K höher ist als bei manchem Fernseher, fällt im Alltag kaum auf. Auffälliger ist dagegen, dass das Sony-Handy mit dem vielen Rand um das Display reichlich altmodisch aussieht.

Immerhin hat Sony einen guten Grund für dieses Design parat. Die neue Kamera, die nicht wie bei der Konkurrenz unansehnlich aus dem Gehäuse ragt, braucht reichlich Platz und liess sich anscheinend nicht unter dem Bildschirm verbauen.

Das Prunkstück an der neuen Kamera ist der neue Bildsensor. Sony ist Weltmarktführer bei diesen Chips, die in fast jedem Handy stecken. Den besten hat sich Sony für sich selbst aufgehoben. Er ist rasend schnell und kommt auch mit schlechten Lichtverhältnissen zurecht. Die 19-Megapixel-Fotos sind scharf und lassen einen Kompaktkameras vergessen.

Aber – und das ist das Hauptproblem der Kamera – sie ist nicht besonders ambitioniert. Apple, Huawei und Leica haben mit Doppelkameras gezeigt, dass Handys mehr sein können als Kompaktkameras. Wer nur knipsen will, wird mit der Xperia-Kamera dennoch zufrieden sein. Wer Spass am Fotografieren hat, wird sich aber schnell mehr wünschen.

Kurze Zeitlupe

Immerhin eine Videospielerei haben die Ingenieure spendiert. Im Videomodus gibt es eine Superzeitlupe, die 960 Aufnahmen pro Sekunde schiesst. Allerdings kann die Kamera dieses Tempo nur für 0,18 Sekunden halten. Man muss also manuell diese Superzeitlupe aktivieren und hoffen, den richtigen Moment zu erwischen.

Im Alltag erwies sich das, gerade mit unberechenbaren Situationen oder mit Kindern, als äusserst schwierig: Entweder man drückt zu früh oder zu spät. So bleibt die Superzeitlupe eine beeindruckende Ingenieurleistung, die aber nur begrenzt alltagstauglich ist.

Auch bei der Kamerasoftware muss man Abstriche machen. Andere Hersteller – allen voran Apple – haben vorgemacht, wie man komplizierte Kamerafunktionen auch für Laien verständlich macht. Man darf also gespannt sein, was Softwareprofis wie Google oder Apple aus diesem Sensor noch herauskitzeln können, so ihn Sony auch anderen Herstellern zur Verfügung stellt.

Fazit: Vor zwei Jahren wäre das XZ Premium, und vor allem die Kamera, eine Sensation gewesen. Heute ist es ein tolles Smartphone unter vielen. Aber auf einen würdigen Nachfolger für mein Z1 von Sony warte ich weiterhin. (DerBund.ch/Newsnet)