«Polizei hat richtig gehandelt»

Herr von Graffenried, kaum sind Sie im Amt, müssen Sie sich schon mit Chaoten herumschlagen. Nervt das?

Natürlich nervt das. Mit Gewalt hatte ich schon immer Mühe. Ich wünschte mir, dass sich die Zeiten änderten. Statt sich zu prügeln, sollte mehr diskutiert werden. Ich muss feststellen, dass wir noch nicht so weit sind.

Schockiert Sie die Gewalt?

Ich bedaure, was passiert ist. Es deprimiert mich. Das waren keine guten Abende für Bern.

Das Besetzer-Kollektiv Raumraub kündigt weitere Aktionen an. Droht Bern im Chaos zu versinken?

Nein. Selbst am Samstagabend brach kein Chaos aus. Nach dem Umzug vom Mittwochabend in die Länggasse wollten wir dafür sorgen, dass es keine weiteren Umzüge gibt. Daher erhielt die Polizei den Auftrag, solche zu verhindern. Das ist gelungen. Es kam zwar lokal im Raum Schützenmatte zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Dafür konnte die restliche Stadt geschützt werden. Es gab keine Sachbeschädigungen, wie ich am Sonntag feststellte. Am Freitag- und Samstagabend hat die Polizei richtig gehandelt.

War die Einkesselung der Demon­stranten im Raum Schützenmatte nicht eine Provokation?

Es war keine Einkesselung. Die Polizei wartete und hatte den Auftrag, einen Umzug Richtung Innenstadt, Lorraine oder Länggasse zu verhindern. Daran hat sie sich gehalten.

Von wem kam der Auftrag?

Stadt und Polizei haben das so abgemacht. Seitens des Gemeinderats war Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) direkt involviert. Seit Donnerstag wussten wir von den Aufrufen. In der Folge wurden die Einsätze im Dialog mit der Polizei entwickelt. Ich war mit Nause im Gespräch und informierte auch die anderen Mitglieder des Gemeinderats.

Sie kündigten im Wahlkampf «Frontpräsenz» an. Wo waren Sie am Freitag- und Samstagabend?

Ich machte in beiden Nächten meine Runden. Ich nahm am späteren Freitagabend einen Augenschein. Am Samstagabend hielt ich mich zwischen 23:30 und 0:30 Uhr im Bereich Schützenmatte auf. Dabei sah ich, dass die Polizei rasch eine Auflösung herbeiführte und danach wieder viele Leute im Ausgang unterwegs waren.

Vermitteln konnten Sie nicht?

Ich hatte den Eindruck, dass niemand eine Vermittlung wünschte. Der neue Gemeinderat und das Stadtparlament sind offen für Diskussionen und politische Forderungen. Was jedoch am Samstagabend passierte, war kein Diskussionsbeitrag. Dort, wo die Gewalt anfängt, ist es kaum möglich, Politik zu machen.

Würden Sie sich mit den Chaoten an einen Tisch setzen?

Wenn sie mit uns diskutieren wollen, können sie das. Ich kenne ihre Forderungen nicht. Wenn es um Themen wie Wohnungsnot, Umgang mit leer stehendem Wohnraum, Besetzungen und Zwischennutzungen geht, besteht von unserer Seite her maximale Offenheit. Demnächst werden wir im Stadtrat eine Diskussion darüber führen. Eine grosse Mehrheit in der Politik ist der Ansicht, dass sich im Bereich des erschwinglichen Wohnraums etwas ändern muss.

Welche Folgen müssen die Gewaltausbrüche haben?

Wir werden die Vorkommnisse analysieren. Eine Manöverkritik ist geplant. Ich weiss aber nicht, was man am Freitag- und Samstagabend anders hätte machen müssen. Wichtig ist für die Stadtregierung, dass die Urheber der Gewalt zur Rechenschaft gezogen werden.

Es gibt auch wieder Leute, die eine Schliessung der Reitschule fordern.

Wir müssen mit den Leuten der Reitschule diskutieren, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Betrieb der Reitschule und den Ausschreitungen gibt. In nächster Zeit werden wir uns ohnehin treffen. Ich neige dazu, dass es keinen Zusammenhang gibt. Das haben mir auch verschiedene Leute gesagt.

Am 18. März wollen SVP-nahe Kreise auf dem Bundesplatz gegen die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative demonstrieren. Linksautonome kündigen Widerstand an. Muss man mit dem Schlimmsten rechnen?

Das hoffe ich nicht. Wir werden die Kundgebung sorgfältig vorbereiten, momentan ist Reto Nause dafür zuständig. Der Gemeinderat hat noch keine Beschlüsse gefällt. Gemäss unserer Leitlinie sollen politische Demonstrationen in der Stadt Bern in einem zulässigen Rahmen stattfinden können.

Was unternehmen Sie, damit es nicht zu Ausschreitungen wie beim SVP-Marsch 2007 kommt?

Die Lehren daraus wurden gezogen. Heute gibt es keine Umzüge mehr, stattdessen werden Platzkundgebungen veranstaltet. Diese kann die Polizei besser schützen. Der Gemeinderat wird kurzfristig entscheiden, wenn die Ausgangslage klarer ist. Weiter darüber spekulieren möchte ich nicht.

Ausgelöst wurde die jüngste Gewalt durch die Räumung eines besetzten Hauses an der Effingerstrasse am Mittwoch. Lief diese korrekt ab?

Wenn es zu Gewaltausbrüchen kommt, läuft immer etwas falsch. Die Frage ist, ob eine Eskalation hätte verhindert werden können. Man musste mit Widerstand rechnen. Vielleicht wäre es besser gewesen, ein paar Tage zu warten. Vielleicht hätte man dann eine andere Lösung gefunden. Es ist aber überheblich, im Nachhinein zu sagen, was anders hätte laufen müssen. Der Gemeinderat war ohnehin nicht involviert. Der Bund als Eigentümer der Liegenschaft verlangte die Räumung, die Polizei erhielt den Auftrag dafür.

Hat Bern ein Hausbesetzer-Problem?

Nein, die Zahl der Hausbesetzungen sind meiner Meinung nach stabil. Es gab letzte Woche auch den Fall an der Fabrikstrasse. Dieser zeigt, dass Besetzer und Eigentümer einvernehmliche Lösungen anstreben können. Es macht Sinn, Zwischennutzungen zu vermitteln. Bei der momentanen Wohnsituation in Bern ist es nicht zielführend, wenn Raum leer steht. (DerBund.ch/Newsnet)