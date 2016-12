Wieder nur ein einfacher Bürger

Eine Abwahl ist nie eine gefreute Sache für den, der abgewählt wird. Am 6. November ging in Bolligen die politische Karriere des Quereinsteigers Rudolf Burger (Bolligen Parteilos) zu Ende. Der frühere «Bund»-Journalist und stellvertretende Chefredaktor schaffte die Wiederwahl als Gemeindepräsident in Bolligen nicht und muss Ende Jahr nach zwei Amtszeiten abtreten. Nachfolgerin wird Katharina Zuber-Merki (FDP), die im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreichte. Bei der öffentlichen Bekanntgabe der Wahlresultate stand Burger mit Blumen für die Siegerin bereit und gratulierte. Die Enttäuschung war ihm anzumerken, doch einen Scherz brachte er trotzdem noch über die Lippen: Er werde sich jetzt den Emil-Sketch über den «Wahlverlierer» ansehen, sagte er. Darin versucht ein Politiker die Niederlage wortreich wegzuanalysieren und endet mit tränenerstickter Stimme.

Luftveränderung in Florida

«Welcher Nichtgewählte freut sich schon?», fragt Burger anderthalb Monate danach beim Aufräumen seines Büros in der Gemeindeverwaltung. «Die erste Zeit war nicht einfach», sagt er. Zwei Tage nach der Niederlage bucht Burger einen Flug nach Miami. Die USA faszinieren ihn schon seit jeher. «Das Land wird oft zu Unrecht verunglimpft.» Er war als Journalist USA-Korrespondent für die «SonntagsZeitung» und Radio DRS. Nur am Strand zu liegen, ist nichts für ihn. Es geht nicht nur um Luftveränderung, sondern auch um journalistische Neugierde. Er will das Holmes County in Nordflorida besuchen, wo gegen 79 Prozent der Stimmenden Donald Trump gewählt haben.

«Chaos und Präzision»

Die letzte Gemeindeversammlung als Gemeindepräsident ist vorbei. Die eigene Verabschiedung wünschte er sich kurz. Gemeinderatskollege René Bergmann von der BDP nahm sich trotzdem Zeit und charakterisierte ihn als zurückhaltend, bescheiden und mit einem trockenen Humor ausgestattet. Er liebt den Fussball und das Velofahren und nimmt noch immer am Alpenbrevet teil, bei dem er nacheinander Grimsel, Furka und Susten bewältigt. Manchmal habe Burgers «Mischung aus Chaos und Präzision» im Gemeinderat aber für Zündstoff gesorgt, so Bergmann weiter.

Chaos? Tatsächlich lief am Anfang nicht alles rund. Es hiess, die Sitzungen im Gemeinderat dauerten übermässig lange, die Terminplanung sei mangelhaft, mit wichtigen Geschäften gehe es nicht vorwärts. Tatsächlich sei ihm die Umstellung vom schnelllebigen Tagesgeschäft des Journalismus zur kontinuierlichen politischen Arbeit schwergefallen, räumt Burger ein. «Zudem war ich in den ersten Jahren auch noch als Journalist aktiv und so an manchen Tagen für die Gemeinde nicht verfügbar.» Das Gemeindepräsidium in Bolligen ist ein Halbamt. Nach dem ersten Amtsjahr, als die SP an der Gemeindeversammlung im November 2009 Rechenschaft über Burgers Tätigkeiten verlangte, gab er zu Protokoll: Als Journalist arbeite er auf und für den nächsten Tag und habe relativ wenig Paragrafen, die die Arbeit erschwerten. Als Politiker dagegen arbeite er an sehr vielen verschiedenen Geschäften gleichzeitig, habe viele Sitzungen und einen Haufen Paragrafen, die zu beachten seien.

Und was ist mit der Präzision? Auch die gehöre zu seiner Persönlichkeit, sagt Burger. «Ich lege sehr grossen Wert darauf, dass die Zahlen stimmen.» Wahlanalysen gehören zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Und die langen Sitzungen bekam er mit einem Wecker in den Griff, an dem er die für das jeweilige Traktandum veranschlagte Zeit einstellte. 2012 trat niemand gegen ihn an, Burger wurde wiedergewählt. Noch im Dezember des gleichen Jahres stand er aber plötzlich im Gemeinderat ganz alleine da. Er musste das Ressort Planung an Markus Walther von der SVP abgeben – eine teilweise Entmachtung. Er selber kümmerte sich in der zweiten Amtszeit neben dem Präsidialen neu um die Sicherheit.

Die Wahl von 2008 war der klassische Sieg des Underdogs. Burger trat gegen die amtierende SP-Gemeindepräsidentin und Nationalrätin Margret Kiener Nellen an. Im ersten Wahlgang landete sie auf dem dritten und letzten Platz und trat den Rückzug an. Im zweiten Wahlgang schlug Burger dann auch den SVP-Kandidaten Erich Sterchi aus dem Feld. Angetreten war er damals – wie Barack Obama in den USA – mit dem Argument des Wechsels. Nun, acht Jahre später, ist er von der Geschichte eingeholt worden. Er war nicht unverzichtbar. Und es gab noch einen weiteren Grund: «Es war ungeschickt von mir, zu sagen, ich würde nur zwei Amtsperioden bleiben», glaubt Burger. Noch einmal angetreten war er auch wegen der Partei, Bolligen Parteilos, die eigentlich gar keine Partei ist, sondern ein Verein politisch denkender Bürgerinnen und Bürger. «Hätte ich nicht noch einmal kandidiert, dann wäre unser Sitz im Gemeinderat jetzt weg.»

Schulden und Steuererhöhungen

Politisch waren die acht Jahre reich befrachtet: Es ging um den Neubau eines Schulhauses im Lutertal, die neue Nutzung des Schulhausareals an der Flugbrunnenstrasse, die Verlegung des Tennisplatzes; und es ging um Steuererhöhungen und das Finanzloch bei der Pensionskasse PVS B-I-O. Burger war im Stiftungsrat und gestand später ein, man habe zu spät reagiert und zu wenig unternommen. Die Schieflage selbst war aber noch vor seiner Amtszeit durch den Börsensturz von 2008 entstanden.

Jetzt glaubt er, dass sich Bolligen trotz der hohen Schuldenlast auf einem guten Weg befinde. «Finanziell ist die Lage schwierig, aber wegen der tiefen Zinsen nicht dramatisch.» Mit dem Baurecht für das Areal des Schulhauses an der Flugbrunnenstrasse sei eine nachhaltige Lösung gefunden worden. «Das ist langfristig besser als ein Verkauf.» Im Gemeinderat sei die Diskussionskultur hochstehend gewesen, das Gremium habe auch als Team funktioniert: «Manchmal wurde es auch laut, aber das hat nie zu einer Verstimmung geführt.» Auf seine Initiative geht die Veranstaltungsreihe «Bolligen erklärt» über das unbekannte Alltägliche zurück: Besucht wurden etwa die Wasserversorgung, das Post-Logistik-Zentrum oder das Krematorium. Burger hofft, dass diese Veranstaltungen weitergeführt werden. Erinnerungen an die «Waldfrau»

Begonnen hatte Burgers Amtszeit mit einem Paukenschlag, dessen Widerhall bis nach Australien reichte. Im Grauholzwald hatte sich eine obdachlose Deutsche, die als Waldfrau bekannt wurde, einen Verschlag gebaut. Plötzlich interessierten sich «Bild» und «Stern» und viele andere Medien für Bolligen. Burger wurde kurzzeitig zum Bürgermeister und gab auch auf Englisch Auskunft. Er schirmte die Frau gegen aufdringliche Reporter ab. «Das war unvergesslich», erinnert sich Burger, «da habe ich von meiner Erfahrung als Journalist profitiert.»

Mit der Schwester der Waldfrau hat er noch einige Male telefoniert. Offenbar lebt die Waldfrau in der Nähe von Berlin in einer Wohnung. Wie gut sie sich unterdessen in der Zivilisation zurechtfindet, ist aber nicht klar, wie Burger sagt. Offenbar habe auch die Schwester keinen näheren Kontakt zur Waldfrau. Das waren die 15 Minuten Berühmtheit und Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Sonst macht er sich keine Illusionen. Er sei kein Adenauer, der noch mit 87 Jahren ein Land gelenkt habe: «Bei einer politischen Karriere reicht es meist nur für eine Randnotiz.» (Der Bund)