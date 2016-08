Wer geht, kriegt künftig viel weniger

Zumindest in der Theorie ist das Leben als Könizer Alt-Gemeinderat sehr erträglich. Wer mindestens 4 Jahre im Amt war und bei seinem Rücktritt mindestens 40 ist, kriegt – bis zu 96 Monate lang – eine Abgangsentschädigung von 55 Prozent eines Gemeinderatsgehalts. In der Praxis ist das schöne Polster etwas weniger weich, weil allfällige Einkünfte die Entschädigung schmälern.

So oder so: Im Quervergleich mit ähnlich grossen und ähnlich strukturierten Gemeinden sind die Könizer Abgangsentschädigungen vorzüglich. Aber sie sind wohl schon ab dem 1. Januar des nächsten Jahres Vergangenheit. Der heutige Gemeinderat schlägt dem Parlament nämlich vor, auf diesen Zeitpunkt hin die Entschädigungen massiv zu reduzieren. Statt von 55 wird neu nur noch von 45 Prozent des bisherigen Lohnes ausgegangen. Und die maximale Bezugsdauer wird von 96 auf 36 Monate gekürzt. Diese Senkung von Höhe und Dauer der Entschädigung führt dazu, dass abtretende Gemeinderatsmitglieder in Zukunft ?30 bis über 60 Prozent weniger erhalten, als dies heute der Fall wäre.

Diese Bandbreite ist so gross, weil gleichzeitig ein Systemwechsel erfolgt. Auf das bisherige System, das verschiedenste Kriterien berücksichtigt, folgt eine einfachere und knappere Regelung. Laut Gemeindepräsident Ueli Studer (SVP) soll die neue Regelung «primär den Anreiz unterstützen, dass sich Gemeinderatsmitglieder wieder ins Berufsleben eingliedern und eine neue Tätigkeit aufnehmen». Anreizsysteme und Wiedereinstiegshilfen setzen sich also offenbar nicht nur im Sozialhilfebereich durch, sondern auch beim politischen Führungspersonal.

125 000 statt 480 000 Franken

Wer Fallbeispiele durchrechnet, stellt in der Tat frappante Unterschiede zwischen den bisherigen und den künftigen Ansätzen fest. Das Illustrationsbeispiel: Wird A. mit 56 Jahren in den Gemeinderat gewählt, mit 60 Jahren aber nicht wiedergewählt, steht ihm heute eine Abgangsentschädigung von 480 000 Franken zu. Passiert dem Könizer Kommunalpolitiker B. in Zukunft das Gleiche, muss er sich mit 125 000 Franken bescheiden.

Angesichts solcher doch recht dramatischer Veränderungen stellt sich die knifflige Frage, ob der amtierende Gemeinderat sich selbst nicht schadlos halten will. Aus rein rechtlichem Betrachtungswinkel könnte er sich auf den Standpunkt stellen, für ihn dürfe man die Spielregeln nicht während des Spieles ändern, weil damit der Grundsatz von Treu und Glauben verletzt würde. Ueli Studer selbst nutzte gestern das Bild vom Ändern der Regeln im laufenden Spiel. Er spitzte es zu: «Es geht sogar um eine Änderung der Regeln während der allerletzten Minuten des Spiels.» Will heissen: Es steht schon jetzt fest, dass vier der fünf heutigen Gemeinderatsmitglieder nur noch ein Jahr im Amt sein werden, weil sie aufgrund der Amtszeitbeschränkung aufhören müssen.

Die regierungsinterne Lösungssuche nach Abstrichen bei den eigenen Entschädigungen sei recht schwierig und erfordere feines Gespür, räumte Studer ein. Es brauche Lösungen, die die Kollegialität im Gemeinderat nicht aufs Spiel setzten. Gleichzeitig sei auch klar gewesen, «dass der aktuelle Gemeinderat einen Schritt machen will». Der Schritt, wie es Studer nennt, enthält jetzt zwei Komponenten. Erstens bieten die amtierenden Exekutivmitglieder an, ihre Ansprüche um rund ein Fünftel – genau sind es 18,18 Prozent – zu senken (siehe Tabelle). Und zweitens schlagen sie vor, alle gleichzubehandeln, also bei allen vom genau gleichen Kürzungssatz auszugehen.

Was die vom Gemeinderat vorgeschlagenen Kürzungsvorschläge insgesamt taugen, wird sich im September weisen: Dann wird das Parlament die definitiven Entscheide fällen. Es dürfte dabei wohl kaum hinter die Kürzungsvorschläge des Gemeinderats zurückgehen.

Somit steht praktisch fest, dass Köniz ab 2017 in Sachen Abgangsentschädigungen an Glanz verliert. Bern, Thun, Langenthal und Steffisburg sehen beispielsweise Abgangsentschädigung bis zur Pensionierung vor und nicht nur während 36 Monaten. Auch punkto Höhe der Entschädigung fällt Köniz ins hintere Mittelfeld zurück. (Der Bund)