Vermisster Schwimmer leblos aus Aare geborgen

Ein Schwimmer entdeckte am Freitagabend nach der Felsenaubrücke bei Bremgarten die Leiche am Flussufer, wie die Kantonspolizei am Samstag miteilte. Die Polizei konnte den Mann als den vermissten Schwimmer vom letzten Sonntag identifizieren. Es handelt sich um einen 33-jährigen afghanischen Staatsangehörigen.

Er hatte sich oberhalb der Hunzigenbrücke bei Rubigen ins Wasser begeben und wurde daraufhin vermisst. Drittpersonen schlugen daraufhin Alarm. Trotz intensiver und tagelanger Suche der Einsatzkräfte blieb der Mann verschwunden. (ama/pkb)