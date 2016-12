Skywork nimmt direkte Flüge nach London City auf

Am 26. März 2017 tritt der neue Sommerflugplan der in Bern domizilierten Skywork Airlines in Kraft – und er bietet als wesentliche Neuerung wieder Non-Stop-Verbindungen zwischen Bern und London City an. Wegfallen werden dafür auf den gleichen Zeitpunkt hin die täglichen Tagesrandflüge ab Bern via Basel.

Allerdings: Die neue Direktverbindung wird nicht täglich geführt, sondern montags, dienstags und freitags (Abflug 11.55 Uhr) sowie sonntags (18.55 Uhr), mit Rückflügen gleichentags. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, zeige die Erfahrung, dass das Passagieraufkommen im Grossraum Bern für elf wöchentliche Flüge nach London nicht ausreiche. Gleichzeitig lägen die von London City Airport zugeteilten Slots sehr ideal und ermöglichten komfortable Verbindungen in die Stadt an der Themse. Sobald in London City zusätzliche Slots verfügbar seien, wolle Skywork bei entsprechendem Bedarf die Strecke auf eine tägliche Verbindung ausbauen.

Während die London-Flüge von Bern via Basel wegfallen werden, wird Skywork weiterhin Tagesrandflüge von Basel nach London City – und zurück – anbieten. Die bekannten Abflug- und Ankunftszeiten der Flüge ab Basel bleiben laut Skywork bestehen. (lok) (Der Bund)