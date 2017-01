Reineres Wasser für die Aare trotz immer mehr Menschen

Der Sprung ins scheinbar kristallklare Wasser der Aare gehört im Sommer zur hohen Lebensqualität in der Stadt Bern. Tatsächlich wäre die Wasserqualität weit weniger gut, wenn es die ARA Region Bern nicht gäbe – zumindest unterhalb der Stadt. Die Kläranlage, die grösste im Kanton und eine der grössten schweizweit, reinigt das Abwasser von zwölf umliegenden Gemeinden, von Industrie- und Gewerbebetrieben.

Ist das Wasser dann tatsächlich sauber? Durch mechanische, chemische und biologische Reinigungsverfahren entstehe «fast Trinkwasserqualität», sagt ARA-Direktor Beat Ammann stolz. Denn erst nachdem das Abwasser in der ARA komplexen Reinigungsprozessen unterzogen worden ist, fliesst es zurück in die Aare.

Einen Haken hat das Ganze jedoch: Sogenannte Mikroverunreinigungen können durch die bisherigen Verfahren nicht aus dem Wasser gelöst werden. Die chemischen Überbleibsel menschlicher Ausscheidungen oder Verunreinigungen aus Industrie und Landwirtschaft gelangen ungefiltert in die Gewässer. Ist ein Aareschwumm also wirklich gesundheitlich unbedenklich?

Mikrofilter: Weltweites Novum

Bei sogenannten Mikroverunreinigungen oder Spurenstoffen kann es sich um Rückstände von Haarwaschmitteln oder Duschgels handeln, von Medikamenten, Pflanzenpestiziden oder Hormonen – etwa Östrogene aus Anti-Baby-Pillen. «Für den Menschen sind die vorgefundenen Konzentrationen nach aktuellem Wissen unbedenklich», sagt Claudia Minkowski, Abteilungsleiterin des Gewässer- und Bodenschutzlabors des Kantons.

In der Aare selber werde die Konzentration der Stoffe aufgrund des grossen Wasservolumens ausserdem stark verdünnt. Für Wasserlebewesen seien jedoch bereits niedrigere Konzentrationen bedrohlich, was das verbreitet festgestellte Defizit in der Artenvielfalt erkläre, so Minkowski. Es gelte deshalb zu handeln.

Am 1. Januar 2016 hat der Bundesrat eine Verschärfung des Gewässerschutzgesetzes in Kraft gesetzt. In 100 Kläranlagen in der ganzen Schweiz sollen die Reinigungsstufen erhöht werden – durch Filter für die Spurenstoffelimination. Das Schweizer Gesetz ist ein weltweites Novum. Auf diese Weise soll bis zum Jahr 2040 die Belastung in jeder Anlage um 80 Prozent gesenkt werden. «Was das Wasser betrifft, haben wir auch eine moralische Verpflichtung gegenüber unseren Anrainerstaaten», sagt ARA-Direktor Ammann.

Hybrid-Lösung für Bern

Die ARA Region Bern wird bald mit solchen Mikrofiltern aufgerüstet. Direktor Ammann betritt einen grossen Raum, in dem sich eine Vielzahl von blau gestrichenen Becken befindet. Die Luft riecht süsslich herb. Im Hintergrund dröhnt ein Generator. In diesen Becken durchläuft das Abwasser ein mechanisches Reinigungsverfahren durch eine Art Sieb. In der biologischen Reinigungsstufe bauen unzählige Mikroorganismen die Schmutzstoffe ab, indem sie sie vertilgen. Es sei möglich, die neue Reinigungsstufe in diesen Räumlichkeiten zu integrieren, erklärt Ammann.

Aber auch eine andere, derzeit stillgelegte Anlage käme dafür in Frage. Spurenstoffe können durch zwei verschiedene Verfahren beseitigt werden: mittels Aktivkohle oder durch Ozonierung (siehe Box). Für Bern ziehe man eine Hybrid-Lösung in Betracht. «Wir profitieren davon, dass wir uns auf bereits gebaute Projekte abstützen können», sagt Ammann. In der Schweiz wurden bisher vier Kläranlagen mit Mikrofiltern ausgestattet.

Die ARA Thunersee wird zurzeit mit dem Aktivkohle-Verfahren aufgerüstet. Die Kosten für den Umbau in Bern werden laut Ammann rund 28 Millionen Franken betragen. Ein Grossteil davon wird durch den Bund getragen. Seit Anfang 2016 müssen Berns Einwohnerinnen und Einwohner jährlich neun Franken pro Kopf in einen Bundestopf einzahlen. Drei Viertel der landesweit benötigten 1,2 Milliarden Franken werden damit gedeckt.

Masterplan für die Erweiterung

Es gibt noch zwei weitere aktuelle Entwicklungen, denen die ARA Bern Rechnung tragen muss. Die Kläranlage säubert zurzeit das Abwasser von rund 320'000 Menschen. Die biologische Reinigungsstufe ist somit voll ausgelastet und muss erweitert werden. «Angesichts des Bevölkerungswachstums müssen auch wir wachsen», sagt Ammann. Und noch ein Umstand erfordere den Ausbau: Der Kanton möchte die Anzahl Kläranlagen von 77 auf 40 reduzieren. Es ist also absehbar, dass auf die übrig bleibenden ARA eine Mehrbelastung zukommt.

Gemeinsam mit Stadt und Kanton hat die ARA Bern darum einen «Masterplan» für den Ausbau erstellt. Die Umsetzung soll bis 2035 abgeschlossen sein. Künftig will man höher und dichter bauen, damit die zusätzliche Technik auf weniger Raum Platz findet. Zudem sollen auf einem benachbarten Feld neue Anlagen entstehen. Im Mai 2017 kommt die angepasste Überbauungsordnung vors Stadtberner Stimmvolk. Ammann ist optimistisch, dass die Berner Ja sagen. Es gehe schliesslich auch um ihre geliebte Aare. (Der Bund)