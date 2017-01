Preisgünstig soll Pflicht werden

Gut 2500 Franken monatlich kostet eine 4-Zimmer-Wohnung im neuen Wohn- und Geschäftshaus Dreispitz beim Liebefeldpark in Köniz. Gar 2700 Franken sind es beim Neubau am nahen Neuhausplatz. «Zu teuer für viele Familien», sagt Gemeindeparlamentarier Christian Roth (SP).

Darum hat Roth die Initiative «Bezahlbar wohnen in Köniz» lanciert. «Nach nur drei Monaten hatten wir die nötigen Unterschriften zusammen», sagt Roth. Die Attraktivität des Anliegens verwundert nicht: Die Leerwohnungsziffer in Köniz – ländliche Gebiete eingerechnet – liegt bei 0,7 Prozent und damit nur knapp über dem Wert der Stadt Bern.

Am 12. Februar stimmen die Könizerinnen und Könizer nun zwar nicht über die Initiative selber, aber über den vom Parlament abgesegneten Gegenvorschlag des Gemeinderats ab. «Da viele unserer Argumente aufgenommen wurden, zogen wir die Initiative zurück», sagt Roth.

Zwang zur Gemeinnützigkeit

Im Dreispitz sei die Chance verpasst worden, preisgünstige Wohnungen zu realisieren, sagt Roth. Wird der Gegenvorschlag angenommen, kann die Gemeinde künftig also diesbezüglich mehr Druck aufsetzen: Wenn in den städtischen Ortsteilen von Köniz, also in Wabern, im Liebefeld oder im Spiegel, eine Überbauung mit mehr als 4000 Quadratmetern Wohnfläche gebaut wird, müssten neu 20 bis 40 Prozent gemeinnütziger Wohnungsbau sein. Eine Wohnung ist dann gemeinnützig, wenn mit der sogenannten Kostenmiete kein Gewinn erzielt wird.

Die Miete wird nur dafür verwendet, künftige Investitionen zu finanzieren. Angelegtes Geld darf zudem nicht zu hoch verzinst werden. Solche Wohnungen bleiben laut den Initianten langfristig günstiger, da niemand Interesse an einer Mietpreissteigerung hat. Da es nur wenig Zins gibt, sind solche Projekte jedoch schwierig zu finanzieren. Potenzielle Mieter organisieren sich daher oft in einer Genossenschaft und zahlen auch selber Kapital ein.

Doch gegen die Vorschriften zum gemeinnützigen Bauen regt sich in Köniz Widerstand. Eine breite Allianz der bürgerlichen Parteien hat am Mittwoch den Abstimmungskampf gegen die Initiative lanciert. Die Vertreter von SVP, BDP, FDP und CVP glauben, dass die neuen Vorschriften den Wohnungsbau behindern würden. Zudem befürchten sie Einnahmeausfälle für die Gemeinde. Gemeinnützige Wohnbauträger sind nämlich auf tiefere Baurechtszinsen angewiesen.

«Dieser Verzicht zahlt sich langfristig für alle aus», sagt demgegenüber Initiant Christian Roth. Zudem sei der Gegenvorschlag zur Initiative ein guter Kompromiss zwischen Eingriff in das Eigentum von Landbesitzern und dem in der Bundesverfassung zugesicherten Recht auf eine bezahlbare Wohnung. Die Gegner sehen das anders: Sie sehen mit den neuen Vorschriften die Eigentumsrechte «massiv verletzt» und befürchten langwierige und teure Rechtsstreitigkeiten.

Bern: Initiative bleibt blockiert

Und damit dürften sie recht haben. Denn der Hauseigentümerverband Bern und Umgebung hat gegen die Initiative und auch gegen den Gegenvorschlag bereits prophylaktisch Einsprache erhoben. Wird der Gegenvorschlag angenommen und hält der Hauseigentümerverband an seiner Beschwerde fest, muss die kantonale Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) über die Rechtmässigkeit der Vorlage befinden.

Und das kann dauern. Bereits seit gut zwei Jahren ist nämlich die ähnlich lautende Stadtberner Wohnbauinitiative ebenfalls vom Hauseigentümerverband blockiert. Ein Entscheid sei frühestens im Frühling 2017 zu erwarten, heisst es bei der JGK auf Anfrage. Die Zusammenstellung der entsprechenden Dokumente sei sehr zeitaufwendig. Und es könnte noch länger dauern: Der Entscheid der JGK kann anschliessend ans Verwaltungsgericht weitergezogen werden.

Ist eine Initiative, die wahrscheinlich noch über Jahre blockiert sein wird, überhaupt sinnvoll? Roth fände es «bemühend», käme es auch in Köniz zu einer Blockade. Doch der Rechtsweg sei Teil der Demokratie, es lohne sich, Geduld zu haben. Dass Roth jedoch an einer raschen Umsetzung interessiert wäre, liegt auf der Hand: In der Könizer Ortsplanungsrevision wird mit dem Areal der Bächtelenstiftung in Wabern in diesem Jahr bereits über ein Projekt debattiert, das von der Initiative betroffen wäre. Und auch auf die angedachten Bauprojekte bei der Station Liebefeld, bei der Station Wabern und beim Balsigergut hätte die Initiative einen Einfluss. (Der Bund)