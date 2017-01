Postauto wehrt sich gegen Territorialverlust

Verschiedene Verkehrsunternehmen ringen um ihre Anteile am Berner Liniennetz. In diesem Territorialkampf hat Postauto in den letzten Jahren immer wieder Gebiete abtreten müssen. 2011 mussten die gelben Busse im Rahmen einer Ausschreibung zwei Linien in Berns Westen an Bernmobil abgeben. Zwei Jahre später ging das Gebiet zwischen Jegenstorf, Büren an der Aare und Lyss an den Regionalverkehr Bern-Solothurn verloren.

Im Juni folgte die nächste Niederlage in Folge einer Ausschreibung. Ab Ende Jahr soll das Liniennetz im mittleren Aare- und Gürbetal vollumfänglich an Bernmobil übergehen. Das wurde vor einem halben Jahr von Bund und Kanton entschieden. Ein Entscheid, den Postauto nicht einfach hinnehmen will. Deshalb wurde das Unternehmen beim Bundesverwaltungsgericht vorstellig, wie die «Bernerzeitung» berichtete.

«Können das nicht nachvollziehen»

Bei Postauto macht sich über die nicht gewonnene Ausschreibung Enttäuschung breit. Wieso genau man nun rechtliche Schritte eingeleitet hat, will man mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht gänzlich erklären. Nur: «Wir können nicht nachvollziehen, warum wir schlechter bewertet wurden als Bernmobil», heisst es beim Verkehrsunternehmen auf Anfrage. Bei Postauto geht man davon aus, dass es beim Vergabeverfahren zu verschiedenen Rechtsverletzungen gekommen ist. Konkrete Vorwürfe will das Unternehmen jedoch nicht nennen.

Nach der Niederlage im Ausschreibungswettbewerb kritisiert die Postauto Schweiz AG das gesamte Wettbewerbsverfahren. Es fordert: «Unternehmen, die in ihrem geschützten Kerngebiet von Direktmandaten profitieren und somit nicht dem Ausschreibungs-Wettbewerb ausgesetzt sind, dürfen auch nicht an Ausschreibungen teilnehmen.» Würde dieser Forderung geltend gemacht werden, hätte wiederum Bernmobil einen schweren Stand.

Bis wann das Bundesverwaltungsgericht über die Angelegenheit entscheidet, ist unklar. Jedoch ist ein Urteil nicht vor der Einführung des neuen Fahrplans Ende 2017 zu erwarten. Ab Mitte Dezember soll deshalb für das betreffende Netz eine Übergangslösung geschaffen werden. Wie diese aussehen wird, wird sich Mitte März zeigen, wie ein Bernmobil-Sprecher gegenüber der «Bernerzeitung» sagt.

