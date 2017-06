Ostermundiger Lernende verteilen Wasserflaschen

Mit einem spontanen Projekt reagiert die Gemeinde Ostermundigen auf die Hitzewelle. Die zehn Lernenden der Gemeinde werden am Mittwoch die über achtzigjährigen Einwohner Ostermundigens zu Hause besuchen und ihnen Wasserflaschen überreichen.

Damit wollen sie die älteren Menschen sensibilisieren, in der momentanen Hitzezeit genügend Wasser zu trinken. «Die Lernenden möchten möglichst viele der rund 800 Achtzigjährigen in Ostermundigen ansprechen und damit einen Beitrag zur Gesundheitsprävention leisten», teilte die Gemeinde am Dienstag mit. (lpa/sda)