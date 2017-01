Ostermundigen will Kindergärten neu bauen statt sanieren

Sucht man ein gutes Beispiel für die Redewendung «Nägel mit Köpfen machen», dann liegt hier eines vor: Die Gemeinde Ostermundigen will einen grossen Teil ihrer Kindergärten abreissen und durch neue ersetzen. Das Projekt kostet knapp 11,7 Millionen Franken. Am 12. Februar findet die Gemeindeabstimmung statt. Der Kredit war bisher unbestritten. Das Gemeindeparlament hat ihn im November einstimmig zuhanden der Stimmberechtigten gutgeheissen.

Heute befinden sich in Ostermundigen an zwölf Standorten Kindergärten mit insgesamt 17 Klassen. Neun Standorte sind seit längerem sanierungsbedürftig. «Vertiefte Abklärungen» hätten gezeigt, dass eine Sanierung der zwischen 1965 und 1983 erstellten Gebäude nicht wirtschaftlich sei, teilte die Gemeinde gestern im Hinblick auf die Abstimmung mit. Die Kindergärten liessen sich nicht «mit vernünftigen Mitteln» an die Energievorschriften anpassen. Zudem sei es in den alten Gebäuden kaum möglich, die Raumanforderungen eines modernen Kindergartens zu verwirklichen.

Individualität war gestern

Geplant sind nun Ersatzneubauten an sieben Standorten. An zwei Standorten - Alpenstrasse 12 und 14 - werden die Gebäude jedoch saniert; sie sind denkmalgeschützt. An der Mittelfeldstrasse (Eselweid), wo es bisher keinen Kindergarten gab, entsteht ein Doppelkindergarten.

Die alten Gebäude werden abgerissen, damit die neuen gleich an ihrem Platz gebaut werden können. Dies geschieht gestaffelt, damit jeweils nur eine oder zwei Klassen an einem Ersatzstandort untergebracht werden müssen.

Zum Einsatz kommen annähernd quadratische Modulbauten, die alle gleich aussehen. Die sichtbare Tragkonstruktion aus Holz sowie die nahezu raumhohen Verglasungen mit aussen anliegendem Sonnenschutz prägen das Erscheinungsbild. Die Module lassen sich als eingeschossige Einzelkindergärten aufstellen; sie können aber auch zu eingeschossigen oder zweigeschossigen Doppelkindergärten zusammengesetzt werden.

Wird der Kredit am 12. Februar angenommen, soll gemäss Mitteilung der Gemeinde ein Totalunternehmer-Wettbewerb gestartet werden. Gebaut wird voraussichtlich in sieben Etappen. Im August 2018 wäre der erste neue Kindergarten bezugsbereit. (Der Bund)